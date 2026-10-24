LUDI TIKET, subota: Lovac na golove pokorio Estoniju, Katar i Kuvajt

Ni Tartu Tamaka i Trans Narva nisu razočarali. Domaćin je slavio sa ubedljivih 5:1, a našem prognozeru bilo je potrebno najmanje četiri gola, pa je bez ikakvih problema inkasirao i kvotu 2,20.

A onda se golgeterska žurka preselila na Bliski istok! U Kataru su Al Sailija i Al Rajan priredili pravi vatromet. Gosti su slavili sa čak 6:1, što je bilo više nego dovoljno za prolazak igre 5+ uz kvotu 2,60. Slična priča viđena je i u Kuvajtu, gde je Al Kuvajt razbio Al Tadamon sa 6:2. Čak osam golova na jednom susretu i nova pogođena petica, ovog puta po kvoti 2,35!

Za šlag na torti pobrinule su se dame iz Nemačke. Lajpcig i Bajern odigrali su meč koji je završen rezultatom 1:5, pa je i šesti par dobio svoju zelenu kvačicu.

Kada se podvuče crta, ovaj tiket je bio pravi festival efikasnosti. Na šest utakmica palo je ukupno 38 golova, odnosno više od šest po susretu! Nije ni čudo što je naš igrač pogodio sve što je zamislio.

Na kraju je skromnih 500 dinara uplaćenih preko Mozzartweb platforme pretvoreno u tačno 120.400,33 dinara. Ulog je tako uvećan više od 240 puta!

Nekome su za veliko slavlje potrebni golovi u nadoknadi, preokreti i drame do poslednjeg sudijskog zvižduka. Ovom majstoru bilo je dovoljno da širom Evrope i Bliskog istoka prorade gol-mašine. I te kako su proradile!