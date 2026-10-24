LUDI TIKET, subota: Lovac na golove pokorio Estoniju, Katar i Kuvajt
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 09:30
Jedan Mozzartov igrač u petak je sa svega 500 dinara stigao do čak 120.400 dinara, zahvaljujući pogođenoj kvoti 229,33!
Nije ovaj majstor jurio favorite, dvojke na gostovanjima niti iznenađenja na velikim fudbalskim pozornicama. Njegova računica bila je mnogo jednostavnija - neka se mreže tresu, i to što češće! Izabrao je šest utakmica iz Estonije, Katara, Kuvajta i Nemačke, na svakoj tipovao veliki broj pogodaka i na kraju imao razloga za veliko slavlje.
Golgeterska ludnica počela je u Estoniji, gde su mu tri utakmice donele pravu kišu golova. Velko Elekter i Talina Kalev odigrali su 3:2, taman dovoljno da prođe tip 5+ po kvoti 2,20. Još izdašniji bili su Nome junajted i Parnu Vaprus, čijih je 4:2 donelo novu zelenu kvačicu, ovog puta uz sjajnu kvotu 3,30.
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Ni Tartu Tamaka i Trans Narva nisu razočarali. Domaćin je slavio sa ubedljivih 5:1, a našem prognozeru bilo je potrebno najmanje četiri gola, pa je bez ikakvih problema inkasirao i kvotu 2,20.
A onda se golgeterska žurka preselila na Bliski istok! U Kataru su Al Sailija i Al Rajan priredili pravi vatromet. Gosti su slavili sa čak 6:1, što je bilo više nego dovoljno za prolazak igre 5+ uz kvotu 2,60. Slična priča viđena je i u Kuvajtu, gde je Al Kuvajt razbio Al Tadamon sa 6:2. Čak osam golova na jednom susretu i nova pogođena petica, ovog puta po kvoti 2,35!
Za šlag na torti pobrinule su se dame iz Nemačke. Lajpcig i Bajern odigrali su meč koji je završen rezultatom 1:5, pa je i šesti par dobio svoju zelenu kvačicu.
Kada se podvuče crta, ovaj tiket je bio pravi festival efikasnosti. Na šest utakmica palo je ukupno 38 golova, odnosno više od šest po susretu! Nije ni čudo što je naš igrač pogodio sve što je zamislio.
Na kraju je skromnih 500 dinara uplaćenih preko Mozzartweb platforme pretvoreno u tačno 120.400,33 dinara. Ulog je tako uvećan više od 240 puta!
Nekome su za veliko slavlje potrebni golovi u nadoknadi, preokreti i drame do poslednjeg sudijskog zvižduka. Ovom majstoru bilo je dovoljno da širom Evrope i Bliskog istoka prorade gol-mašine. I te kako su proradile!