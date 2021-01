Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1137-6519648-1881 Vreme: 02.01.2021 11:53:08 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sub. 13:30 2009 Tottenham Leeds 3:0 (2:0) ki 1 1.9 Fiks sub. 13:30 7589 Galatasaray Fenerbahce 73:87 (31:48) ki 2 1.3 Fiks sub. 18:00 7164 Darussafaka Efes 70:81 (35:39) ki 2 1.35 Fiks sub. 18:00 7011 Tenerife Real Madrid 85:92 (45:44) pobm 2 1.71 Fiks sub. 21:00 2021 WBA Arsenal 0:4 (0:2) ki 2 1.7 Fiks sub. 21:00 4005 Real Madrid Celta 2:0 (1:0) ki 1 1.75 Fiks sub. 23:00 7153 Houston Sacramento 102:94 (64:64) pobm 1 1.42 Fiks ned. 12:30 1016 Inter Crotone 6:2 (2:2) ki 1 1.25 Fiks ned. 12:30 7034 Lok.Kuban Khimki 91:102 (51:54) pobm 2 2.55 Fiks ned. 15:30 3012 Dortmund Wolfsburg 2:0 (0:0) ki 1 1.65 Fiks ned. 16:15 4027 Alaves Atl.Madrid 1:2 (0:1) ki 2 1.62 Fiks ned. 17:00 7149 Split Partizan 74:86 (42:48) pobm 2 1.38 Fiks ned. 18:00 1057 Benevento Milan 0:2 (0:1) ki 2 1.67 Fiks ned. 20:45 1058 Juventus Udinese 4:1 (1:0) ki 1 1.52 Fiks ned. 21:00 4030 Huesca Barcelona 0:1 (0:1) ki 2 1.5 Fiks pon. 21:00 2025 Southampton Liverpool 1:0 (1:0) ki 2 1.75 Fiks Uplata: 500,00 RSD Ukupni koeficijent: 1887.21 Potencijalni dobitak: 1.179.504,95 RSD

Kad Sveci marširaju, onda i šampioni padaju. A, sa njima i tiketi.

Napravio je Sautempton iznenađenje u nedelju uveče pobedom nad Liverpulom, a istovremeno je bacio u očaj našeg kladioca, kojem je izbio iz džepa milionski dobitak.

Bila je to prava „zmija“ od tiketa, 16 parova sa raznoraznim kvotama, od 1,25 na Inter do 2,55 na Himki i sve je redom dolazilo do utakmice u Sautemptonu, gde su se Sveci – baš su sad našli – isprsili pred prvakom Engleske.

Što je najneverovatnije, maltene svi ostali parovi su došli bez neke veće drame, jedino je Atletiko u 90. minutu postigao gol za pobedu, ali nije vredelo.

Naš igrač, koji je tiket uplatio preko MOZZART Weba ipak neće ostati praznih ruku, jer je zbog benefita NAPLATI PROMAŠAJ dobio sto puta veću sumu od uložene, te mu na račun stiže 50.000 dinara.