Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-1816791-1883 Vreme: 11.01.2021 13:54:05 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pon. 14:00 5313 Erzurum Fenerbahce 0:3 (0:1) ki 2 1.73 Fiks pon. 14:00 3868 Paradou Belouizdad 1:1 (1:1) ki X 2.95 Fiks pon. 20:45 1048 Spezia Sampdoria 2:1 (1:1) ug 3+ 1.75 Fiks pon. 14:05 3705 Esteghlal T. Persepolis T. 2:2 (1:0) tgg gg 2.15 Fiks pon. 14:30 1395 Palestino Union Espanola 2:2 (1:2) ug 3+ 1.5 Fiks pon. 15:00 11123 Al Hussein Al-Aqaba 2:3 (2:1) ki 2 1.87 Fiks pon. 15:00 2351 Burnley M23 Leeds M23 1:4 (0:3) ki 2 2 Fiks pon. 15:00 3870 MC Alger Oran 1:1 (1:0) ki X 3.35 Fiks pon. 16:00 8980 Asante Kotoko Liberty 2:0 (2:0) ki 1 1.7 Fiks pon. 17:00 5304 Alanyaspor Kasimpasa 1:2 (1:2) tgg gg 1.72 Fiks pon. 17:00 5321 Akhisar Adanaspor 0:1 (0:0) ki 2 1.7 Fiks Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 1793.82 Dobitak 224.227,36 RSD

Većina od 11 parova na ovom tiketu uplaćenom za 100 dinara preko MOZZARTWEB-a došla je bez mnogo napetosti, ali kod jednog je ovaj kladilac možda i pomislio da se oprosti od potencijalnog dobitka 224.227 dinara.

Bilo je to tokom duela jordanskog prvenstva, u kom se čekala dvojka na Al Agabu. Domaći Al Husein je, međutim, brzo poveo 2:0, a gosti su do odlaska na odmor uspeli da smanje zaostatak. Ispostavilo se da je taj gol u nadoknadi prvog poluvremena bio najava velikog preokreta. Usledila su još dva pogotka, u 55. i 77. minutu za konačnih 3:2 u korist gostiju. Kada je to došlo, jasno je bilo da će tiket biti dobitan. Zanimljivo, duel šestoplasiranog i sedmoplasiranog kluba u Jordanu nije imao i najveću kvotu. Bio je to remi alžirskih Algera i Orana (1:1), koji je stajao 3,35 dinara na jedan uložen. Domaćin je poveo u 27, gost izjednačio u 69. minutu.

Na kraju, gol Nzole iz penala u 60. minutu za 2:1 Specije protiv Sampdorije, odnosno željeni treći gol u tom meču, označio je ovaj tiket kao dobitan! Ukupna kvota bila je 1.793,82 ali je dobitak uvećan za 25 odsto zahvaljujući sjanom MOZZART "SUPER MULTI BONUSU".