Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-2312635-1853 Vreme: 26.09.2020 09:52:26 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pon. 20:45 4110 Belenenses Famalicao 1:2 (1:0) pk 1-2 33 Fiks pon. 19:00 5508 Nordsjaelland Lyngby 4:1 (0:1) pk 2-1 25 Fiks Uplata: 500,00 RSD Ukupni koeficijent: 825.00 Dobitak 412.500,00 RSD

Samo dva para, precizno rečeno prelaza, a pobeda teška unuosnog profita. Kao što vidite, igrač s МОZZART veba došao je do dobitka na osnovu uloga od 500 dinara, a sve ne bi bilo moguće da Famalikao protiv Belenenseša nije doneo uspeh po modelu prelaza 1-2! Ovde mu je prošla kvota 33,00, dok je Nordsjiland s Lingbijem omogućio da mu prođe koeficijent 25,0... Ovde je ključno bilo vođstvo gostujućeg tima na kraju prvog dela igre, a to što je domaćin u nastavku postigao četiri gola, bio je to čist zicer, busući da su juče mnogi na ovom paru bili uvereni u prolazak keca. Danski san bio je dakle isplativ, a na nama je da aplaudiramo.

Uostalom, pogledajte sami u oči ovom tiketu pa vidite šta vam je u budućnosti činiti. Cenimo da ste shvatili kojom recepturom se koristio ovaj igrač, pa oprobajte se i sami. MOZZART će vašu hrabrost umeti da ceni.