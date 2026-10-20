LUDI TIKET (-), utorak, 3.647.421 dinar: Mozzart Relax pritekao u pomoć za isplatu od preko hiljadu evra
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Vreme čitanja: 1min | uto. 20.10.26. | 10:45
Još jedan pokazatelj koliko su Mozzart benefiti značajni za naše kladioce
Samo jedan pogodak delio je Mozzartovog kladioca od spektakularnog dobitka od 3.647.420,92 dinara! Na današnjem Ludom tiketu našlo se 12 parova, uz uplatu od svega 1.248 dinara, ali je jedan rezultat pokvario planove o milionskoj isplati.
Presudio je duel Monce i Kaljarija, na kojem je kladilac tipovao manje od 2,5 golova, a utakmica je završena rezultatom 4:0.
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Ipak, tu priči nije bio kraj! U ključnom trenutku na scenu je stupio MOZZART RELAX, benefit koji je sačuvao tiket od potpunog kraha i omogućio mu da ostane u igri za još jednu pogodnost – "Naplati promašaj"!
Upravo zahvaljujući toj kombinaciji benefita, umesto da ostane praznih ruku, kladilac je naplatio 124.800 dinara, čak 100 puta više od uplaćenog iznosa!
Milionski dobitak jeste izmakao, ali je Mozzart Relax još jednom pokazao koliko jedan benefit može da bude važan kada samo jedan par stane na put velikoj isplati.