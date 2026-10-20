LUDI TIKET (-), utorak, 3.647.421 dinar: Mozzart Relax pritekao u pomoć za isplatu od preko hiljadu evra

Samo jedan pogodak delio je Mozzartovog kladioca od spektakularnog dobitka od 3.647.420,92 dinara! Na današnjem Ludom tiketu našlo se 12 parova, uz uplatu od svega 1.248 dinara, ali je jedan rezultat pokvario planove o milionskoj isplati.

Presudio je duel Monce i Kaljarija, na kojem je kladilac tipovao manje od 2,5 golova, a utakmica je završena rezultatom 4:0.