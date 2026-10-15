LUDI TIKET (-), utorak, 4.376.318: Sad ste našli da igrate odbranu?!

Moramo da primetimo – sve ste više spremni da se osmelite i igrate na golove. I moramo da se zapitamo: ima li to veze sa našim Mozzart Relaxom koji mnoge parove “pozeleni“ maltene čim počne utakmice? Ovaj tiket koji je sada pred vama nažalost imao je i jedan crveni “iksić“, koji znači da – nije prošao. A opet je junaku naše priče doneo 50.000 dinara na osnovu benefita NAPLATI PROMAŠAJ što bi moralo da vam odmah kaže nešto o ambicioznosti ovog pokušaja.

Na njemu 10 parova, sve tipovi na golove, negde 3+, u najređem slučaju verovali ili ne, negde i 4+ ili čak 5+. I sve je redom prolazilo, dobrim delom i zato što smo u prethodne dve večeri gledali najefikasnije kolo Lige šampiona.