LUDI TIKET (-), utorak, 4.376.318: Sad ste našli da igrate odbranu?!
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 09:01
Norič u Sautempton razočarali
Moramo da primetimo – sve ste više spremni da se osmelite i igrate na golove. I moramo da se zapitamo: ima li to veze sa našim Mozzart Relaxom koji mnoge parove “pozeleni“ maltene čim počne utakmice? Ovaj tiket koji je sada pred vama nažalost imao je i jedan crveni “iksić“, koji znači da – nije prošao. A opet je junaku naše priče doneo 50.000 dinara na osnovu benefita NAPLATI PROMAŠAJ što bi moralo da vam odmah kaže nešto o ambicioznosti ovog pokušaja.
Na njemu 10 parova, sve tipovi na golove, negde 3+, u najređem slučaju verovali ili ne, negde i 4+ ili čak 5+. I sve je redom prolazilo, dobrim delom i zato što smo u prethodne dve večeri gledali najefikasnije kolo Lige šampiona.
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No, zapelo je na – Čempionšipu. Konkretno, na utakmici između Noriča i Sautemptona na kojoj su gosti slavili sa 1:0. A, čekao je naš igrač bar još tri gola. Čekao, uzalud. Iako je na prethodne četiri utakmice Noriča palo ukupno 23 gola, odnosno više od pet po meču. Izgleda da su Kanarinci shvatii da je to previše, posebno što je većina završila u njihovoj mreži, pa su rešili da ipak obrate pažnju na odbranu i sve su upropastili.
Ali opet, Mozzart uvek ima način da vas odobrovolji. Ovog puta tim benefitom NAPLATI PROMAŠAJ koji je na hrabru uplatu od 500 dinara na kvotu 7.002 odvojio 50.000 dinara da uteši “srećnog“ gubitnika. Da su obradovali i Norič i Sautempton, istina, slavlje bi bilo mnogo bogatije, jer bi dobitak bio 4.376.318 dinara.