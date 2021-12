LUDI TIKET, utorak, 562.292 dinara: Gladijator dana uz gol TSC-a u poslednji čas

Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-2607847-1977 Vreme: 06.12.2021 15:34:20 početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem pon. 16:00 2706 Cukaricki Kolubara 5:0 (3:0) ki 1 1.23 Fix pon. 18:00 2707 Backa Topola Radnicki N. 1:1 (0:0) ki X 3.5 Fix pon. 18:00 5314 Goztepe Gazisehir Gaziantep 2:1 (2:0) ki 1 2.25 Fix pon. 21:00 4027 Getafe Ath.Bilbao 0:0 (0:0) ki X 3 Fix pon. 18:30 1065 Empoli Udinese 3:1 (0:1) ki 1 2.55 Fix pon. 20:45 1066 Cagliari Torino 1:1 (0:1) ki X 3.25 Fix pon. 15:45 1217 Arda Kardzhali Tsarsko Selo 2:0 (2:0) ki 1 1.68 Fix pon. 19:30 4548 Botosani CS Universitatea 2:2 (2:1) ki X 3.3 Fix pon. 18:00 5363 Menemen Keciorengucu 2:2 (1:2) ki X 3.2 Fix pon. 18:00 5364 Ankaragucu Balikesirspor 2:0 (1:0) ki 1 1.23 Fix Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 5255.07 undefined 562.292,85 RSD

Imao je jedan Milan B. ludo oštar mač, kojim je u MOZZART gladijatorskom maniru sasekao 10 parova i našao se na pobedničkom tronu prvog dana ovonedeljnih borbi! A, benefiti koje je ostvario… Pa to vam je priča za sebe, jer on je isplatu u iznosu od 562.292 RSD, zakitio sa sedam procenata "SUPER MULTI BONUS” isplate koja mu donosi 36.785 RSD, ali to je u ovom slučaju tek početak što se tiče njegovih uspeha sa samo jednim, od odzvoljena tri tiketa. Naime, uzeo je Milan i 5.255 poena, plus 300.000 RSD freebet bonusa za igru, pa smo slobodni da kažemo da je pokupio sve što mu tipovanje pruža u borbi za SUV moćnih karakteristika, odnosno Porše “makan” za kojim žudi svet MOZZART gladijatora.

Ovako smo Milanu računali bodove:

(100/100)x(5.255,07/1) = 5.255,07

Logično, Milan je u ovom trenutku prvi na tabeli druge nedelje takmičenja, čekaće još tiketa kako bi pojurio jednu Gordanu, koja je trenutno prva u generalnom plasmanu sa 27.034,86 bodova, a mi ćemo se pozabaviti doktrinom pobede na ovom listiću! Uh, kako ga je TSC izvadio u poslednji čas, golom Ratkova u petom minutu sudijske nadoknade, onda kada je X, težak kvote 3,50 padao kao zrela kruška, zbog vodećeg gola koji je za Meraklije postigao Stefan Mitrović. Istim tipom, uz kvotu 3,00, ispoštovan je i na meču Hetafe-Bilbao (0:0), a kao i na susretu Kaljari – Torino 1:1 (0:1), gde je rezultat stabilizovan golom domaćina još u 53. minutu susreta.

I, šta da vam pričamo, gledajte ovaj tiket, divite mu se i učite od Milana, najoštrijeg gladijatora jučerašnjeg dana. Ne zaboravite, borbe traju do 30. januara naredne godine, tako da vremena za ratničke pokliče, i vašu taktiku borbe imate dovoljno.