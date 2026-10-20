LUDI TIKET, utorak, 73.373,77 dinara: Dvojka na Lacio i Roda koja je donela dobitak

O nekim pogocima moramo da pričamo. Baš kao što je ovaj što ga je uhvatio naš kladilac iz Nove Pazove: dvojka na Juventus – Lacio!?

A, kada se ubode takav pogodak sa kvotom šest, onda je red da prođe i ceo tiket. Deset parova, kvota 2126,78, uplata od 30 dinara, ali zato danas u džepu 73.373,77 dinara. Zasluženo!