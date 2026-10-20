LUDI TIKET, utorak, 73.373,77 dinara: Dvojka na Lacio i Roda koja je donela dobitak
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Vreme čitanja: 1min | uto. 20.10.26. | 10:19
Uhvaćena kvota 6,00 na derbiju u Torinu
O nekim pogocima moramo da pričamo. Baš kao što je ovaj što ga je uhvatio naš kladilac iz Nove Pazove: dvojka na Juventus – Lacio!?
A, kada se ubode takav pogodak sa kvotom šest, onda je red da prođe i ceo tiket. Deset parova, kvota 2126,78, uplata od 30 dinara, ali zato danas u džepu 73.373,77 dinara. Zasluženo!
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Sjajne su kvote i pobede Selte, Milana, Menhengladbaha, ali takvo poverenje u Lacijale na tradicionalno, za njih, teško gostovanje Juventusu – moralo da je da isplati.
Devet parova je došlo u nedelju, ostalo je da čekaju Jong Utreht i Roda u ponedeljak. Čekala se dvojka i bilo je malo turbulentno. Domaćin je vodio na poluvremenu, ali da naš igrač iz Nove Pazove danas bude bogatiji za 73.000 dinara pobrinuo se gospodin sa prezimenom Van den Hurk, koji je u 88. minutu postigao gol za pobedu Rode.