Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-8299281-1859 Vreme: 19.10.2020 19:27:31 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pon. 20:45 5110 Guingamp Auxerre 2:0 (0:0) ki 1 2.4 Fiks pon. 20:00 4537 Clinceni FCSB 0:2 (0:0) pk X-2 4.3 Fiks pon. 21:00 8922 Berkane Hassania A. 2:1 (1:1) pk X-1 4.1 Fiks pon. 21:15 4106 Boavista Guimaraes 0:1 (0:1) ki 2 2.25 Fiks pon. 20:00 3399 Schaffhausen Aarau 1:2 (0:0) ki 2 2.9 Fiks pon. 21:00 1197 Avellino Juve Stabia 0:0 (0:0) ki X 2.9 Fiks Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 800.65 Dobitak 84.068,13 RSD

Kao što vidite, reč je o tiketu klasičnog kroja, bez suvišnih ukrasa, sa uplatom od 100 dinara koja takođe spada u igračke običaje koje viđamo svakodnevno. Međutim, ovaj tiket poseban je iz drugog razloga. Kao što vidite reč je o šest odigranih parova s kvotama u rasponu do minimalnih 2,40, do 4,30, koliko je igraču koji je tiket popunio preko veba, doneo prelaz X-2 na meču Klinčeni – FCSB… Sada ako mislite da je ovaj par valjalo uplatiti i u singlu, sigurno ste upravu, ali pogledajte kako je to postalo mnogo jače!

Nećemo komentarisati mečeve. Zaista je suvišno kraj ishoda i dva prelaza koje vidite prikazane na listiću. Umesto toga, navodimo da je i ovaj igrač zaslužio i naplatio pet procenata „SUPER MULTI BONUS“ isplate! Konkretno, reč je o iznosu od 4.004 dinara, što smatramo da je sasvim dovoljno za neko čašćavanje, odnosno proslavu dobitka pre odlaska u nove kladilačke avanture.