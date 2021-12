LUDI TIKET (-), utorak, 888.991 dinara: Sve zbog grešnih mladih Belgijanaca

Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1137-5927309-1977 Vreme: 06.12.2021 18:29:52 početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem pon. 21:00 2104 Everton Arsenal 2:1 (0:1) ug 3+ 1.85 Fix pon. 21:00 4027 Getafe Ath.Bilbao 0:0 (0:0) ki X 3 Fix pon. 18:30 1065 Empoli Udinese 3:1 (0:1) ki 1 2.5 Fix pon. 20:45 1066 Cagliari Torino 1:1 (0:1) ki X 3.2 Fix pon. 20:00 6356 Qatar Iraq 3:0 (0:0) ki 1 2.05 Fix pon. 20:00 6355 Oman Bahrain 3:0 (1:0) ki 1 2.6 Fix pon. 19:30 11626 Charleroi M21 Standard M21 0:2 (0:0) ki X 3.7 Fix pon. 19:30 11699 Sint Truidense M21 Leuven M21 2:5 (1:1) ki 2 2.45 Fix pon. 19:30 11700 Zulte Waregem M21 Cercle Brugge M21 1:1 (1:1) ki X 3.7 Fix Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 7937.43 Potencijalni dobitan 10.000,00 RSD

Tiket može da padne, a da ne ostaneš kratkih rukava. Tako stoje stvari u MOZZART kladionici, gde je juče igraču s veba umalo izmakla kvota 7.937,43, zbog meča mladih Belgijanaca. Naime, on je tipovao da će na meču Šarloa M21 – Standard M21, doći X, što su gosti upropastili sa dva gola u drugom poluvremenu. Tako je devastirana priča o preostalih osam pogodaka, uz odlične tipove, počev od kvote 3,00 na meču Hetafe - Bilbao, preko kečeva Empolija, Katara i Omana.

Uostalom, na tiketu se sve lepo vidi, pa je za zasluge u oblasti klađenja zasluženo poneo 10.000 dinara utehe, po pravilima benefita „NAPLATI PROMAŠAJ“.

A, šta je sa MOZZART bodovima u gladijatorskim borbama, gde možete da inkasirate freebet keš, a na kraju krajeva i izborite se glavnu premiju, Porše „makan“ koji vrišti od surove SUV elegancije?

Ovako smo računali:

(100/100)x(2.154,25/3,7) = 579,79

Napominjemo da u obračun ulaze isključivo listići odigrani preko veba, te da ne smeju imati više od 12 parova, a minimalan tri. Uz to, maksimalan broj poena po tiketu je 50.000 svim danima. To su pravila, a vremena imaš, priključi se i ti MOZZART gladijatorima, baš kao i igrač koji nije imao sreće sa mlađanim Belgijancima, ali mu to sasvim smo sigurni neće smetati da nastavi vojevanje u takmičenju koje traje do 30. januara.