Korona je sve poremetila, ali fudbal ne može bez drame. Čak i u ovako čudnovatoj sezoni poslednji vikend u većini evropskih šampionata tako će biti krcat mečevima na život i smrt. I to u najjačim ligama kontinenta. Ne samo kad govorimo o titulama. Jer već sada je jasno: neke evropske velesile nećemo sledeće sezone gledati u Ligi šampiona. Pa da vidimo kakva je situacija...

PREMIJER LIGA

Jedina iz liga petice u kojoj imamo još dva kola do kraja s tim da će se ovo prvo igrati u utorak i sredu. Mančester Siti je već prvak, a svi ćemo gledati da li će Liverpul posle pobede nad Junajtedom u velikom derbiju i potom epskog gola Alisona Bekera za 2:1 protiv Vest Bromvič Albiona u 95. minutu uspeti da se domogne Lige šampiona. Sada je bod iza Čelsija, tri iza Lestera. A u Premijer ligi odlučuje gol razlika gde su svi na istom: Lester +21, Čelsi +22, Liverpul +21. Već u utorak možda i ključna utakmica, Čelsi protiv Lestera na Stamford Bridžu. Lester i inače ima najteži zadatak, jer ga na koncu sezone čeka i izazovan duel sa Totenhemom kod kuće. U teoriji bi u trku mogli da se uključe i Totenhem i Vest Hema, ali... Budimo realni. Iz lige ispadaju Šefild junajted, Vest Bromvič Albion i Fulam.

Utorak, 21.15

(1,75) Čelsi (3,50) Lester (5,10)

Sreda, 21.15

(9,50) Barnli (6,00) Liverpul (1,28)

Nedelja, 17.00:

Lester – Totenhem

Aston Vila – Čelsi

Liverpul – Kristal Palas

SERIJA A

Milan je sve uprskao remijem bez golova protiv Kaljarija, pa će u poslednjem kolu Rosoneri o povratku u Ligu šampiona posle sedam godina odlučivati na vrućem gostovanju u Bergamu. Atalanta je zbog boljeg međusobnog skora sa Juventusom već u evropskoj eliti. Napoli i Milan imaju po 76 bodova, Juve 75. Milan u trokrugu ima najbolji međusobni učinak, bolji i od Napolitanaca i od Stare dame. Napoli je tu najgori. Juve će u Bolonju, Napoli protiv Verone. Ni Bolonji ni Veroni bodovi ne znače.

U borbi za opstanak Torino juri barem bod protiv Beneventa u direktnom duelu rivala za život u Seriji A, ali sa bodom protiv Lacija u utorak (20.45) može da rešio čitav posao.

Sreda

Lacio - Torino

Nedelja

Bolonja – Juventus

Atalanta – Milan

Napoli – Verona

Torino – Benevento

LA LIGA

Atletiko je sa dva gola u razmaku od šest minuta preokrenuo rezultat protiv Osasune i zadržao prednost nad Realom. U poslednjem kolu mu pobeda na gostovanju kod Valjadolida donosi 11. titulu šampiona. Bod mu igra samo ako Real Madrid na domaćem terenu ne uspe da savlada Viljareal, koji juri Ligu Evrope. Valjadolid se bori za opstanak. Ima 31 bod, dva manje od Elčea i Ueske i gori učinak u međusobnim duelima. Ueska ima bolji učinak od Elčea.

Nedelja, 18.00

Valjadolid – Atletiko Madrid

Real Madrid – Viljareal

Elče – Atletik Bilbao

Ueska – Valensija

LIGA 1

Niko to nije očekivao pred početak sezone, ali Pari Sen Žermen bi zaista mogao da ispusti titulu ako Lil slavi na gostovanju kod Anžea ili uzme bod, a Sveci ne savladaju Brest. Ako bi nekim čudom PSŽ i izgubio u Brestu moglo bi da se desi da ga Monako, u slučaju pobede u Lansu, spusti na treće mesto. To bi dalje moglo da znači da bi PSŽ igrao kvalifikacije za Ligu šampiona ako Viljareal osvoji Ligu Evrope u finalu protiv Mančester junajteda. Monako svakako mora da juri tri boda, jer mu Lion diše za vratom, ako savlada Nicu, a Kneževi ne pobede, eto Olimpika u Ligi šampiona. Igra im i bod ako Monako izgubi. Gužva i u donjem domu, Nant trenutno ima 40 bodova, jedan manje od Lorijana, Bresta i Strazbura, dva od Bordoa i Remsa. Ali ima i seriju od četiri pobede i najbolju gol razliku što bi moglo da bude presudno ako neće u baraž za opstanak. S tolikim brojem nepoznanica skoro svaka utakmica odlučuje. Još ako znamo da se Marselj u Mecu bori da bodom osigura Ligu Evrope dolazimo do toga da su samo mečevi Ren – Nim i Sent Etjen – Dižon rezultatski nevažni.

Nedelja, 21.00

Brest – Pari Sen Žermen

Anže – Lil

Lans – Monako

Olimpik Lion – Nica

Nant – Monpelje

Rems – Bordo

Strazburg – Lorijan





BUNDESLIGA

Najmanje uzbudljiva liga od pet najjačih. Bajern je prvak, u Ligu šampiona idu i Lajpcig, Borusija Dortmund i Volfzburg, Ajntraht i Bajer Leverkuzen će u Ligu Evrope... Zanima nas, ko ispada? Dilema je Arminija, Verder ili Keln? Tim iz Bilefelda ima bod više od Verdera i nedostižnu gol razliku što znači da je Milošu Veljkoviću i družini iz Bremena neophodna pobeda nad Borusijom Menhengladbah. Arminija u poslednjem kolu gostuje kod Štutgartu. Keln je pak na dva boda od Arminije, mora da savlada već prežaljeni Šalke i da se nada da ni Arminija ni Verder neće pobedi. U tom slučaju bi Jarčevi opstali zbog gol razlike.

Subota, 15.30:

Verder – Borusija Menhengladbah

Arminija – Štutgart

Keln - Šalke