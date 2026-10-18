Ludnica u Francuskoj - četiri penala za sat vremenena i gol za pobedu u nadoknadi!
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 19:30
Nema više neporaženih u Ligi 1, dolijao i Monako; Krkljanac na vrhu tabele, četiri tima dele prvo mesto
Svi su od početka sezone na ovamo u Francuskoj makar jednom nagazili na minu, samo ih je Monako uspešno zaobilazio. Gubio je protiv Pari Sen Žermena, pa preokrenuo, izbegao poraz i protiv Strazbura, ali je konačno i on dolijao.
U sedmom kolu Lige 1 sačekao ga je Lorijan, tukao minimalnim rezultatom (1:0) i sprečio da se učvrsti na čelu tabele. Da je slavio u Bretanji, tim Filipea Luisa bi unovčio kiks Lila i osamostalio se na vrhu. Ovako se tamo stvorila ogromna gužva, pa četiri ekipe dele lidersku poziciju posle nepotpunog sedmog kola. I pride bi mogao da im se pridruži Lion ukoliko u kasnijem terminu savlada Nicu.
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Među četiri vodeća tima je i Pariz, koji je u najneizvesnijem meču sedme runde savladao Ren golom u nadoknadi i tako ga pretekao na tabeli - 4:3 (2:1). Spektakularna predstava viđena je u prestonici Francuske. Gosti su tri puta gubili i tri puta se vraćali u meč, da bi na kraju ipak poklekli, i to golom u dubokoj nadoknadi iz penala, četvrtog na meču.
Da, dobro ste pročitali, glavni arbitar Bastijen Dešepi dosudio je četiri penala na stadionu Žan Buen u razmaku od sat vremena. Fudbaleri Pariza poneli su se kao pravi domaćini, pa su prva tri poklonili gostima iz Bretanje, omogućivši nepogrešivom Estebanu Lepolu da dođe do jednog od neobičnijih i najlakših het-trikova u karijeri, da bi se igrači Rena u samom finišu odužili za uslugu. Rezervista Valentan Ronžije je sa obe ruke povukao i na belu tačku poslao Lasinu Sinajokoa, koji je u sedmom minutu sudijske nadoknade doneo Parizu četvrtu ligašku pobedu u sezoni.
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Praktično sam mu je doneo, budući da je učestvovao u postizanju svakog od četiri gola. Kod prva dva našao se u ulozi asistenta, kod druga dva bio je egzekutor, zadržavši tako korak za pomenutim Lepolom u trci za najboljeg strelca šampionata. Napadač Rena ima ih sedam, dok je Sinajoko na šest, s tim da za razliku od Lepola ima i tri asistencije.
Što se Lorijana tiče, njemu je pobedu doneo Noa Kadiju, takođe iz penala. Realizovao ga je u 61. minutu i trasirao Lorijanu put do drugog uzastopnog trijumfa kojem je sa četiri odbrane doprineo i Ivon Mvogo.
Efikasno je bilo u Normandiji, gde je Okser kao gost slavio protiv Avra - 3:1 (1:0). Blistao je dvostruki strelac Deni Namaso. Načeo je domaćina pred kraj prvog poluvremena, duplirao prednost na isteku sat vremena igre, da bi asistent kod drugog pogotka gostiju - Romen Fevr, da bi se desetak minuta pre kraja odužio za asistenciju Romenu Fevru, koji je sjajnim udarcem sa distance overio trijumf.
Gosti su prethodno u 66. minutu prepolovili zaostatak, ali njihova nada o osvajanju boda nije trajala mnogo...
FRANCUSKA 1 – 7. KOLO
Petak
Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)
/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/
Subota
Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)
/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/
Lil - Brest 1:1 (0:1)
/Žiru pen 64 - Balde 6/
Troa - Lans 1:3 (1:2)
/Nkada 26 - Monfraj ag 13, Eduar 45+2, Agilar 55/
Nedelja
Anže - Olimpik Marselj 2:5 (1:2)
/Raolisoa 14, El Uazani 75 - Abdeli 37, Kamisoko 43, Gviri 60, Harit 83, Paišao 85/
Pariz - Ren 4:3 (2:1)
/Lopez 14, 45+4, Sinajoko 76, 90+5pen - Lepol 29pen, 74pen, 88pen/
Avr - Okser 1:3 (0:1)
/Fofana 66 - Namaso 40, 61, Fevr 80/
Lorijan - Monako 1:0 (0:0)
/Kadiju 61pen/
20.45: (1,88) Lion (3,50) Nica (4,20) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama