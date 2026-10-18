Ludnica u Francuskoj - četiri penala za sat vremenena i gol za pobedu u nadoknadi!

Među četiri vodeća tima je i Pariz, koji je u najneizvesnijem meču sedme runde savladao Ren golom u nadoknadi i tako ga pretekao na tabeli - 4:3 (2:1). Spektakularna predstava viđena je u prestonici Francuske. Gosti su tri puta gubili i tri puta se vraćali u meč, da bi na kraju ipak poklekli, i to golom u dubokoj nadoknadi iz penala, četvrtog na meču.

Da, dobro ste pročitali, glavni arbitar Bastijen Dešepi dosudio je četiri penala na stadionu Žan Buen u razmaku od sat vremena. Fudbaleri Pariza poneli su se kao pravi domaćini, pa su prva tri poklonili gostima iz Bretanje, omogućivši nepogrešivom Estebanu Lepolu da dođe do jednog od neobičnijih i najlakših het-trikova u karijeri, da bi se igrači Rena u samom finišu odužili za uslugu. Rezervista Valentan Ronžije je sa obe ruke povukao i na belu tačku poslao Lasinu Sinajokoa, koji je u sedmom minutu sudijske nadoknade doneo Parizu četvrtu ligašku pobedu u sezoni.

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Praktično sam mu je doneo, budući da je učestvovao u postizanju svakog od četiri gola. Kod prva dva našao se u ulozi asistenta, kod druga dva bio je egzekutor, zadržavši tako korak za pomenutim Lepolom u trci za najboljeg strelca šampionata. Napadač Rena ima ih sedam, dok je Sinajoko na šest, s tim da za razliku od Lepola ima i tri asistencije.

Što se Lorijana tiče, njemu je pobedu doneo Noa Kadiju, takođe iz penala. Realizovao ga je u 61. minutu i trasirao Lorijanu put do drugog uzastopnog trijumfa kojem je sa četiri odbrane doprineo i Ivon Mvogo.

Efikasno je bilo u Normandiji, gde je Okser kao gost slavio protiv Avra - 3:1 (1:0). Blistao je dvostruki strelac Deni Namaso. Načeo je domaćina pred kraj prvog poluvremena, duplirao prednost na isteku sat vremena igre, da bi asistent kod drugog pogotka gostiju - Romen Fevr, da bi se desetak minuta pre kraja odužio za asistenciju Romenu Fevru, koji je sjajnim udarcem sa distance overio trijumf.

Gosti su prethodno u 66. minutu prepolovili zaostatak, ali njihova nada o osvajanju boda nije trajala mnogo...

FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)

/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/

Subota

Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)

/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/

Lil - Brest 1:1 (0:1)

/Žiru pen 64 - Balde 6/

Troa - Lans 1:3 (1:2)

/Nkada 26 - Monfraj ag 13, Eduar 45+2, Agilar 55/

Nedelja

Anže - Olimpik Marselj 2:5 (1:2)

/Raolisoa 14, El Uazani 75 - Abdeli 37, Kamisoko 43, Gviri 60, Harit 83, Paišao 85/

Pariz - Ren 4:3 (2:1)

/Lopez 14, 45+4, Sinajoko 76, 90+5pen - Lepol 29pen, 74pen, 88pen/

Avr - Okser 1:3 (0:1)

/Fofana 66 - Namaso 40, 61, Fevr 80/

Lorijan - Monako 1:0 (0:0)

/Kadiju 61pen/

20.45: (1,88) Lion (3,50) Nica (4,20) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama