I to je moralo jednom da se dogodi. Po zakonu velikih brojeva... A u Šalkeovom slučaju baš su bili veliki. Posle 30 utakmica bez pobede i punih 357 dana, popularni klub iz Gelzenkirhena konačno je došao do tri boda. I to na kakav način. Na Feltins areni pao je Hofenhajm, bilo je 4:0 za Šalke, a junaci veličanstvenog trijumfa su 19-godišnji Amerikanac Metju Hop, strelac het-trika i čovek koji mu je namestuio sva tri pogotka - Amin Arit. Marokanac se na kraju i sam upisao u strelce, krunisavši daleko najbolju partiju kraljevsko plavih ove sezone.

Zanimljivo da su domaći igrači pet puta šutirali u okvir gola. To će reći da su bili gotovo perfektni u realizaciji.

Hof je u užasnoj formi. Nakon što je ispao iz DFB kupa od drugoligaša Grojter Firta izgubio je kod kuće od Frajburga, a evo danas doslovce poniženje u Gelzenkirhenu. S druge strane, Šalke se očito diže sa Kristijanom Grosom na klupi. Ova tri boda dižu ga iznad Majnca, više nije poslednji i imaće šansu već u Frankfurtu u idućem kolu da se potpuno vrati u borbu za opstanak.

Valja pomenuti i povratnički debi Seada Kolašinca, koji je stigao iz Arsenala na pozajmicu i čije je prisustvo na terenu očito dodatno ohrabrilo Rudare...

Meti Hop postigao je het-trik za 21 minut i tako postao prvi Amerikanac koji je na jednom meču Bundeslige postigao tri gola. Pogađao je Hop u 42, 57. i 63. minutu. Posebno lep bio je onaj prvi, kada je manirom rasnog golgetera samo bocnuo loptu preko golmana tima iz Zinshajma.

Sva tri puta Amin Arit bukvalno je spojio sa golom mlađanog Hopa i pokazao koliko je važan igrač za ovaj tim. Arit je spavao zimskim snom više od pola godine i otuda ne treba da čudi što je Šalke upao u velike probleme. Radi se o jednom od najkreativnijih igrača Bundeslige...

Mijat Gaćinović posle duže vremena bio je starter u ekipi Hofenhajma. Kreirao je neke šanse, međutim gostujući napadači - pre svih Andrej Kramarić nisu imali svoj dan.

Ubedljivu pobedu danas je ostvario i Frajburg (5:0 protiv posrnulog Kelna), to je četvrta u nizu za četu Kristijana Štrajha koja konačno može da odahne, pošto ima čak 13 bodova više od prve ekipe ispod crte. A bilo je baš kritično u novembru...

Union Berlin propustio je sjajnu šansu da trijumfuje nad Volfzburgom. Imali su domaći prednost od 2:1 i igrača više od 60. minutu, međutim najbolji strelac Vukova Vut Veghorst spasao je svoj tim pogotkom u 66. minutu sa bele tačke.

Važna tri boda u trci za mesta što vode u Ligu Evrope osvojio je Ajntraht u Majncu (dva puta Andre Silva sa penala), dok je Leverkuzen neprijatno iznenadio svoje navijače odigravši samo 1:1 sa Verderom na svom terenu. Omer Toprak postigao je gol posle četiri godine i doneo prednost gostima iz Bremena protiv kluba čiji je dres nosio punih šest sezona. Konačan rezultat postavio je Šveđanin Ludvig Augustinson autogolom 20 minuta pre kraja...

BUNDESLIGA - 15. KOLO

Petak

Menhengladbah - Bajern 3:2 (2:2)

/Hofman 35, 45, Nojhaus 49 - Levandovski 20 penal, Gorecka 26/

Subota

Leverkuzen - Verder 1:1 (0:0)

/Augustinson 70ag - Toprak 52/

Majnc - Ajntraht 0:2 (0:1)

/Silva 24pen, 72pen/

Šalke - Hofenhajm 4:0 (1:0)

/Hop 42, 57, 63, Arit 79/

Union Berlin - Volfzburg 2:2 (1:1)

/Beker 29, Andrih 52 - Stefen 10, Veghorst 66pen/

Frajburg - Keln 5:0 (2:0)

/Demirović 18, Hefler 39, Salai 59, Linhart 69, Heler 79/

18.30: (2,45) RB Lajpcig (3,35) Dortmund (2,90)

Nedelja

15.30: (3,10) Augzburg (3,35) Štutgart (2,30)

18.00: (3,90) Bilefeld (3,40) Herta (2,00)

*** kvote su podložne promenama