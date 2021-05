Drama kakvu ne bi mogli da režiraju ni najbolji holivudski režiseri. U nezapamćenoj završnici turskog prvenstva Bešiktaš je stigao do 16. šampionske titule u svojoj istoriji, zahvaljujući pobedi nad Geztepeom u Izmiru (2:1). Sastav Sargena Jalična se izdigao iznad krize u koju je zapao porazima u prethodna dva kola i na "mišiće" stigao do šampionskih bodova. Galatasaraj je posle preokreta savladao Malatiju na svom terenu sa 3:1, ali su mu nedostaja još dva pogotka da nadmaši gol-razliku novog prvaka Turske. Bešitaš je sezonu završio sa gol-razlikom +45 (89:44), a Galatasaraj sa +44 (80:36). Fenerbahče je prošao kroz pravu golgotu ove večeri, gubio je do 90. minuta, ali je na kraju preokrenuo rezultat protiv Kajzerija (2:1). Pobedonosni pogodak postigao je Serdar Aziz u osmom minutu nadoknade i to gotovo neverovatnim golom glavom, ali je sastav Emrea Belezoglua sezonu okončao sa dva boda manje od vodećeg dvojca.

Na poluvremenima utakmica poslednjeg kola drama je dosegla vrhunac. Gubili su Galatasaraj i Fenerbahče, pa je Bešiktašu remi trenutni remi u Izmiru (1:1) u tom trenutku garantovao šampionski trofej. Ipak, bilo je jasno da neće biti tako lako za ekipu Sergena Jalčina ove večeri. Ipak, za dramu se pobrinuo Galatasaraj. Malatija je na poluvremenu vodila golom Adema Bujuka od 39. minuta, pa je Fatih Terim na poluvremenu napravio tri izmene i krenuo na sve ili ništa. Na terenu su se našli Mustafa Mohamed, Sener Ozzbajarakli i Muhamed Akturkoglu, što je rezultiralo ekspersnim preokretom na Turk Telekom stadionu. Halil Dervišoglu je izjednačio u 53. minutu, dok je prednost domaćinu u 60. doneo Rajan Babel. Konačan rezultat postavio je Oguldžan Čaglajan u drugom minutu nadoknade, ali je to bilo premalo da se Bešiktaš skine sa trona.

Galatasaraj je večeras bio šampion tek nešto manje od 15 minuta. Drugo poluvreme u Izmiru je kasnilo nekih pet minuta, a gosti su do druge prednosti, ispostaviće se i pobede, stigli u 69. minutu, golom Rašida Gezala iz jedanaesterca. Bešiktaš je do prvog gola stigao u 10. minutu preko Domagoja Vide, dok je Alpaslan Ozturk doneo izjednačenje svom timu u 24. minutu.

Posle drugog gola Bešiktaša, trener domaćih Unal Karaman je pokušao sa nekoliko izmena da razdrma svoju ekipu i unese dramu u završnicu borbe za šampionski trofej, ali je rezultat ostao nepromenjen. S obzirom da je meč značajno kaskao za svim ostalim gosti su s velikim nestrpljenjem čekali poslednji zvižduk arbitra Firata Ajdinusa, posle čega je usledilo veliko slavlje, dok će ulice Istanbula biti obojene crnom i belom bojom.

Možemo samo da zamislimo kakava bi se atmosfera večeras stvorila u turskoj javnosti, da je gotovo neverovatan pogodak Aziza iz osmog minuta nadoknade odlučio borbu za šampionsku titulu, jer ni sam štoper Fenerbahčea nije mogao da veruje da je taj udarac završio iza leđa Dogana Aldemara.

Fener se našao u potpunoj agoniji u 58. minutu, kada je upravo Aldemar odbranio jedanaesterac Hosea Sose, a nova šansa sa bele tačke usledila je tek u 90. minutu, kada je precizan bio Ener Valensija. Domaćin je tada ostao bez isključenog Irhana Parlaka, a trener Jalčin Košukavak je sa dve izmene pokušao da "ukrade" vreme u nadoknadi, ali je sudija Meler ozbiljno produžio nadoknadu, pa je u osmom minutu iste postignut nestvaran pogodak.

TURSKA 1 – 40. (POSLEDNJE) KOLO

Ankara - Alanja 0:1 (0:1)

/Davison 24/

Antalija - Konja 0:0

Hataj - Gazijantep 0:1 (0:0)

/Žeferson 73/

Karagumruk - Denizli 5:1 (2:1)

/Borini 42, Sobih 45+1, 83, Lens 52, Hedenštad 90+1 - Mešanović 26/

Rize - Bašakšehir 0:2 (0:2)

/Aleksić 6, 45+/

Sivas - Kasimpaša 2:1 (1:0)

/Kajode 42, Gradel 69 - Erdogan 73/

Galatasaraj - Jeni Malatija 3:1 (0:1)

/Dervisoglu 53, Babel 60, Čaglajan 90+2 - Bujuk 39/

Geztepe - Bešiktaš 1:2 (1:1)

/Ozturk 24 - Vida 10, Gezal 69/

Kajzeri - Fenerbahče 1:2 (1:0)

/Pedro Enrike 18 - Ener Valensija 90, Azis 90+8/

Trabzon - Genčlerbirligi 2:1 (1:0)

/Ekuban 45, Afobe 87 - Ajite 52/