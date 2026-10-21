Luis Enrike: Nemojte da upadamo u zamku… Nismo najbolji

Potom je detaljnije objasnio u čemu je tajna uspeha…

“Danas smo odradili sjajan posao u odbrani, posebno napadači. Bili smo daleko nadmoćniji u pogledu osvajanja lopti u prvom poluvremenu, a to je zahvaljujući našim napadačima. Ili se branite uz uzajamnu pomoć ili je nemoguće odbraniti se od igrača kao što su Pedri, Dani Olmo... U drugom poluvremenu smo patili 10–15 minuta, ali smo se potom vratili u ritam. Poveli smo, a to nas je umirilo. Da biste mogli da pobeđujete u važnim utakmicama i osvajate velike titule protiv rivala koji su na vašem nivou, morate znati kako da se prilagodite situacijama u igri. Morali smo da se povučemo u niski blok na 15 minuta, ali znamo i kako da pravimo tranzicije. Prošle godine protiv Bajerna morali smo da se branimo kako znamo i umemo”.

Da li uživate u pritisku kao prvi favorit takmičenja?

“Ne zanima me jer ne vidim PSŽ kao favorita. Ova utakmica nije odlučujuća. Odlučujući mesec biće april, sa utakmicama na ispadanje. U međuvremenu, moramo da pobedimo u svakom meču. Ostalo nije važno. Mentalitet i stav su u našem DNK”.

Da li imate najbolji vezni red na svetu?

“Naravno, i Vorena Zair-Emerija! Ne zaboravimo i Žoaoa Neveša, Senija Majulua, Beralda… Imam najbolje igrače na svetu. Oni su najbolji za mene. Nema boljih igrača od naših”.