Luis Enrike: Nemojte da upadamo u zamku… Nismo najbolji
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 01:46
Strateg Pari Sen Žermena i o snazi Barselone.
Tu negde su i Arsenal, Bajern, ali okršaj Pari Sen Žermena i Barselone je maksimum koji su ljubitelji fudbala mogli da dobiju od grupne faze Lige šampiona. Ne može se reći da je finale pre finala, ali jeste okršaj zvanično najboljeg evropskog tima i njegovog najvećeg izazivača ako se gleda kvalitet igre.
I opet je vladar pokazao da mu trenutno nema ravnog. Iako je njegov trener Luis Enrike nakon meča potencirao baš suprotno.
“Video sam utakmicu kakvu sam i očekivao. Tešku i komplikovanu. Ne možete da shvatite nivo Barse dok se direktno ne suočite sa njima. Upali bismo u zamku ako pomislimo da smo bolji ili posebni”, spušta euforiju španski stručnjak.
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Potom je detaljnije objasnio u čemu je tajna uspeha…
“Danas smo odradili sjajan posao u odbrani, posebno napadači. Bili smo daleko nadmoćniji u pogledu osvajanja lopti u prvom poluvremenu, a to je zahvaljujući našim napadačima. Ili se branite uz uzajamnu pomoć ili je nemoguće odbraniti se od igrača kao što su Pedri, Dani Olmo... U drugom poluvremenu smo patili 10–15 minuta, ali smo se potom vratili u ritam. Poveli smo, a to nas je umirilo. Da biste mogli da pobeđujete u važnim utakmicama i osvajate velike titule protiv rivala koji su na vašem nivou, morate znati kako da se prilagodite situacijama u igri. Morali smo da se povučemo u niski blok na 15 minuta, ali znamo i kako da pravimo tranzicije. Prošle godine protiv Bajerna morali smo da se branimo kako znamo i umemo”.
Da li uživate u pritisku kao prvi favorit takmičenja?
“Ne zanima me jer ne vidim PSŽ kao favorita. Ova utakmica nije odlučujuća. Odlučujući mesec biće april, sa utakmicama na ispadanje. U međuvremenu, moramo da pobedimo u svakom meču. Ostalo nije važno. Mentalitet i stav su u našem DNK”.
Da li imate najbolji vezni red na svetu?
“Naravno, i Vorena Zair-Emerija! Ne zaboravimo i Žoaoa Neveša, Senija Majulua, Beralda… Imam najbolje igrače na svetu. Oni su najbolji za mene. Nema boljih igrača od naših”.