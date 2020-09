Voli Luis Suarez da glumi na terenu, da ujede protivnika ili da padne u šesnaestercu tražeći penal. Ali, ovog puta je napravio dosta ozbiljniju prevaru.

Ovog puta Suarez nije probao da nadmudri sudiju, nego – italijansku državu. Urugvajski napadač je želeo da dobije italijanski pasoš, da bi mogao kada ode iz Barselone da se vodi kao fudbaler iz Evropske unije, da ne bude više stranac. Ideja mu je bila da do putne isprave dođe preko supruge, koja ima papire i Urugvaja i Italije.

Sve je to išlo legalnim putem dok Suarez nije došao u Peruđu da polaže ispit iz italijanskog jezika, bez kojeg ne može da dobije državljanstvo.

Da se tu nešto čudno desilo videlo se samo dan posle ispita, kada je Juventus iznenada odlučio da se povuče iz pregovora i da odustane od dovođenja Suareza. Nije taj potez ličio na torinske crno-bele, koji su u stanju poslednjih godina da čekaju željenog igrača i po godinu dana.

A, danas su mediji sa Čizme objavili o čemu se radi: Luis Suarez je varao na ispitu iz italijanskog jezika u Peruđi. Kako je utvrdila komisija koja je ispitala slučaj, Urugvajac je imao unapred pripremljene odgovore. Znao je kakva će biti pitanja, šta će se od njega tražiti. Zato je test koji se obično radi dva sata, završio za pola sata!

List Republika je objavio transkripte razgovora članova komisije pre ispita. Iz njih se sve jasno vidi, nema potrebe bilo šta dodavati:

„On ne može rečenicu da sastavi na italijanskom. I to malo što zna, koristi samo u infinitivu. Ako ga novinari budu nešto pitali, to će biti potpuna katastrofa“, pričao je Lorenco Roka, jedan od članova komisije.

A, drugi, Stefanija Spina, je svima stavila do znanja o čemu se radi.

„Ne postoji „ako položi“, već mora da položi i položiće. U pitanju je čovek koji godišnje zarađuje 10.000.000 evra i ne može da mu sve to propadne zato što nema B1 diplomu“, objasnila je Spina.

U razgovoru sa rektorom Đulijanom Grego Boli, oboje ispitivača su potvrdili da je Suarez dobio unapred test i da je, kako su rekli, zapamtio polovinu.

Napadač Barselone je 17. septembra dobio sertifikat B1, kojim mu se priznaje da dovoljno ume i razume da čita i piše italijanski jezik. Međutim, neće biti iznenađenje ako mu pasoš zbog otkrivene prevare ne bude dodeljen.

Na kraju balade možda sve to ne bude toliko ni bitno, što se tiče fudbalske strane priče, jer će Suarez verovatno potpisati za Atletiko Madrid. On se dogovorio sa Jorgandžijama, ostalo je još da Barselona potpiše dozvolu za transfer.