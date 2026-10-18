Luis: Tri utakmice nedeljno? Nema problema, to je privilegija

Posle Lorijena, Monako će u četvrtak dočekati Frajburg u nastavku takmičenja UEFA, da bi potom usledila dva meča u Ligi 1, 25. oktobra sa Lilom i šest dana kasnije protiv Pariza.

"Obožavam kad imamo tako mnogo mečeva u kratkom periodu. za mene to je nešto fantastično i ujedno privilegija. To mi omogućava da rotiram postavu, da dajem minute onima koji nisu igrali mnogo do sada. Mislim da je to dobro i fizički za njih, kada naviknu da igraju dva ili tri meča nedeljno. Imamo mlad tim i svi su željni da istrče na teren", kaže Filipe Luis.

17.15: (3,60) Lorijan (3,40) Monako (2,10)

Otkako je krenula sezona, Monako ne zna za poraz. Deset utakmica u svim takmičenjima, osam pobeda i dva remija, računajući i prijateljski meč u pauzi sa Pizom (2:0).

"Svaki meč pripremam na isti način s ciljem da pobedimo. istina je da nam je Liga 1 prioritet, ali sam verovao da i protiv CSKA, uz par promena, imamo tim sposoban da pobedimo. Osim Trabzona, niko u gostima nije dobio u prvom kolu Lige konferencije. Otuda je naša pobeda još značajnija, posebno jer nam se nekoliko igrača vratilo u ekipu. Poslali su mi time poruku da žele da igraju više", zadovoljan je trener Kneževa.

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Lorijen je u sredini tabele, na desetom mestu. Igra promenljivo u poslednje vreme, tako da će biti na velikom iskušenju.

"Svaka utakmica je važna. Lorijen je jak oponent, dobijali su neke jake mečeve kao protiv Pariza i Lansa u gostima. Otuda, rekao bih da su veoma opasni. Brane se timski i igraju odlično na kontre. Moraćemo da neutrališemo te opasnosti. Znam da je teško doći do šanse protiv njih, tako da moramo da budemo i strpljivi. Vrlo su interesantan tim i očekujem vrlo tešku utakmicu koja će zahtevati maksimalnu koncentraciju", kaže trener Monaka.

Jedna od stvari koju želi da popravi je branjenje prekida.

"Mislim da su prekidi pre svega stvar koncentracije, mentaliteta, a naš protivnik je dobar u njima. Oni su krucijalan aspekt meča, moramo da se popravimo u svim fazama, na meni je kako da pomognem igračima da ih bolje brane. Već smo radili na kontrama, sada je fokus na prekidima i gradnji napada", zaključio je Luis.

FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)

/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/

Subota

Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)

/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/

Lil - Brest 1:1 (0:1)

/Žiru pen 64 - Balde 6/

Troa - Lans 1:3 (1:2)

/Nkada 26 - Monfraj ag 13, Eduar 45+2, Agilar 55/

Nedelja

15.00: (3,70) Anže (3,50) Olimpik Marselj (2,00) MOZZART RELAX

17.15: (2,20) Pariz (3,50) Ren (3,20) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Avr (3,40) Okser (3,00) MOZZART RELAX

17.15: (3,60) Lorijan (3,40) Monako (2,10) MOZZART RELAX

20.45: (1,88) Lion (3,50) Nica (4,20) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama