"Znam da postoje oprečna mišljenja o tome, ali je anahrona stvar. Kada je doneto pravilo? Recimo da je sredina 60-ih u pitanju, imalo je savršeno smisla, jer su razlike na gostovanjima bile ogromne", rekao je mladi trener-analitičar Luka Jevtović tokom gostovanja u novoj epizodi podkasta EUROforija na temu ukidanja pravila gola u gostima.

"Prvo, ne znate s kim igrate, na kakvom terenu igrate, nije standardizovano gde i kako trenirate, kako putujete i mnogo toga još", dodao je.

"Danas, igrao sam takmičenja UEFA, mnogo se prijatnije osećam kao gost, nego kad igram u Srbiji, mada ništa protiv Srbije", ogradio se nekadašnji član stručnih štabova mlade reprezentacije Srbije i BATE Borisova i nastavio:

"Imamo oficijelni trening, i nama i njima trening traje tačno sat vremena, naš počinje u vreme odigravanja utakmice, oni kao domaćini moraju da se pomere gore ili dole jedan sat, odsešćemo u super hotelu, ješćemo super klopu, imaćemo perfektno organizovan prevoz do stadiona i nazad...", nabrajao je i poentirao:

"Moj gol tamo ne sme da vredi više. Ako je 2:2 nakon dve utakmice, onda je 2:2, a ne 2:2 i pola..."

Jevtović se, potom, složio da su u istoriju mogli da odu i produžeci.

Razgovarali smo o tome da li je Pep Gvardiola ovog puta, zaista, preterao (o, da!), gde se "zaglavio" Žoze Murinjo, ko je najveći jugoslovenski trener svih vremena i kako se Roberto Manćini menjao vremenom u bolju verziju sebe, a ta verzija počinje i završava se sa jednim fudbalerom u postavi - Žoržinjom.

Koliko smo očekivali od Jevtovića da će navesti šta to često osporavani i kritikovani vezista Čelsija i reprezentacije Italije radi na terenu, a "prosečan navijač" ne vidi ili ne prepoznaje, toliko nas je iznenadilo koliko ceni i poštuje fudbalske navike i veštine naturalizovanog Brazilca.

"Verujte mi, da sam selektor Italije i da igram jedan na jedan protiv nekoga - on bi igrao", rekao je Jevtović.

"Ili, da moram da sastavim ekipu od 11 klonova jednog fudbalera - to bi bio on. Sa sve njim na golu i centralnom napadaču. Jer, on je zastrašujuće inteligentan", dodao je.

"Ono što radi bez lopte je nemerljivo. I kada mu se dogodi greška, kao na otvaranju utakmice sa Švajcarskom, kada je izgubio jednu loptu koju nije morao da izgubi, niste osetili to na njemu", opisao je slikovito Beograđanin, koji je kao sportski novinar RTS-a odlučio da se oproba u trenerskom poslu i, kako kaže, zauvek ostao "zarobljen" u najlepšoj sporednoj stvari na svetu.

"Za razliku od ostalih članova stručnih štabova, iz nekog razloga među analitičarima nema sujete, već praktično postoji mreža putem koje međusobno delimo sadržaje, zapažanja, analize, zaključke i meni se to jako dopada", pričao je Jevtović, pominjući kolegu Italijana uz kog je - malo po malo - postao veliki "navijač" Roberta De Zerbija i svega što je Sasuolo radio prethodne sezone.

"Najbolji treneri sveta ne gledaju loptu, njih to ne zanima", pomenuo je Jevtović u jednom trenutku.

"Oni će dati punu slobodu Insinjeu, recimo, ali samo onda kada znaju da su iza pokriveni".

