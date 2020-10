Okreće se kolo sreće. Do pre samo pet dana terali su španski mediji Luku Jovića iz Reala, od sinoć stidljivo pozivaju Zinedina Zidana da ga zadrži. Sve posle dve uzastopne utakmice srpskog reprezentativca u startnih 11 i nagoveštaja da bi, u nekom trenutku, mogao da proradi sa Karimom Benzemom.

Svi uticajni dnevnici na Pirinejima pozitivno su ocenili partiju 23-godišnjeg napadača protiv Valjadolida. Iako nije dao gol – a njegova zamena Vinisiju jeste, odmah po ulasku, za 1:0 kraljevskog kluba – ocene novinara su prelazne, a mišljenja javnosti i navijača suprotna onim kreiranim na osnovu premijerne sezone u Madridu.

Nije to još ono što Zinedin Zidan od Jovića traži, ali nije ni loše. Svako ko je gledao meč drugog kola La Lige saglasan je u oceni da je Luka zadovoljio.

„Drugi put uzastopno bio je starter, što se nije desilo od januara. Dobio je priliku da pokaže da li vredi i da li zaslužuje da ostane. Bio je snažan. Jedan zicer je promašio, drugi put je bio sam i pucao iznad prečke, dok je u narednoj prilici zatresao spoljni deo mreže. Nije imao ni sreće, udarac glavom mu je odbranio Roberto. Iznenada je zamenjen u trenucima kad je igrao najbolju utakmicu u dresu Reala“, opisuje Marka.

Konkuretnsi As podseća da je bivšem špicu Ajntrahta nedostajalo poverenje, a da ga je početkom sezone dobio.

„Saglasni smo sa onima koji su rekli da je Joviću potreban minimum kontinuiteta da mi moglo adekvatno da mu se sudi. Dobro je kombinovao sa Marselom u desetom minutu, uputio je tri udarca na gol, ali bez prevelike opasnosti“, dodaje drugi madridski list.

I u Kataloniji su primetili drugačijeg Luku Jovića u odnosu na prethodnu sezonu. Hvale odnos prema igri, posvećenost timu, mada ističu da mu cena od 60.000.000 evra predstavlja opterećenje kad se nađe u šansi.

„Uprkos utisku da je Real odigrao blado protiv Valjadolida, sve dok nisu ušli Vinisijus i Asenso, napadač sa Balkana napokon je napustio teren, a da ima čemu da se nada. Za 58 minuta kompletirao je 20 pasova, a dva su mu bila pogrešna, bio je Realov igrač sa najviše udaraca na gol (četiri ukupno, dva u okvir) i samo je dva lopte izgubio. Sjajno se kretao bez lopte i bolje sarađivao sa Benzemom nego u prvom kolu. Uprkos napretku, Joviću će suditi na osnovu golova. A njih još nema“, podseća Mundo deportivo.

I Sport iz Barselone je video pomake kad je partija Luke Jovića u pitanju:

„Obeležio je meč dobrim kombinacijama sa saigračima, pojavljivao se u opasnim zonama, golman Roberto mu je odbranio odličan udarac glavom. Ovoga puta nepravedno je zamenjen, jer je njegov parnjak Benzema bio neprimetan“.

Razume se, Karim Benzema ostaje prvi izbor struke. Luka Jović i Borha Majoral boriće se za mesto drugog špica. Ukoliko Real, ipak, ne odluči da pošalje Srbina na pozajmicu.

„Ne mogu ništa da potvrdim do 5. oktobra, kad se završava prelazni rok. On je igrač ovog tima. Ja odlučujem. Ne mogu da kažem ništa o tome šta će da se dogodi. Sve je moguće“, zakopčan je do grla trener Zinedin Zidan.