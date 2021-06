Uveliko se priča o letnjoj rasprodaji šampionskog tima koja se sprema u Interu. Provejava i priča da bi napadački tandem Lautaro Martinez - Romelu Lukaku mogao da se raspadne, odnosno da jedan od njih dvojice napusti klub kako bi se stabilizovala finansijska situacija. Kako stvari stoje posle izjave za belgijski VTM, to neće biti Lukaku.

"Ostajem u klubu. Dobro se osećam u Interu", rekao je 28-godišnjak.

Sa 24 pogotka, kao drugi strelac prvenstva pomogao je Interu da se dočepa prve titule šampiona Italije posle 11 godina. Ostvario je sjajnu saradnju sa Antonijom Konteom, ali odlazak italijanskog stručnjaka nije uticao na Lukakua da pomisli o napuštanju kluba.

"Nivo koji sam dostigao dugujem Konteu. On često ponavlja taktičke vežbe, dok je na početku radio individualno sa mnom i kroz različite video materijale mi pomogao da taktički napredujem. Njegove kritike su uvek konstruktivne, nikada me 'ne ubije" samo da bi me 'ubio', već da bi od mene napravio boljeg igrača. Kada sam čuo da odlazi bilo mi je teško jer smo mi kolektiv koji žudi za uspehom. A taj lanac se odjednom prekinuo."

Kontea će, moguće već do kraja dana naslediti Simone Inzagi, stručnjak koji takođe forsira formaciju 3-5-2. Belgijanac je rešen da ostane i pod komandom novog trenera ponovi uspeh iz nedavno završene sezone.

"Već sam razgovarao sa novim trenerom. Možda ne bih smeo da pričam o tome, ali bila je to pozitivna konverzacija. Zajedno sa njim prihvatiću izazovom odbrane Skudeta", rekao je Lukaku.

Ove poruke deluju kao zatvaranje vrata šampionu Evrope, pošto se poslednjih nedelja priča o želji Tomasa Tuhuela da vrati Belgijanca u redove nekadašnjeg kluba. Prelazni rok nije počeo, ali nakon ovih reči, budućnost jednog od najboljih napadača Evrope je u Interu. Ugovor mu ističe tek 2024. godine. A ovog leta prvobitni fokus biće mu na Evropsko prvenstvo sa Belgijom.

"Ne zanima me kako ćemo pobeđivati, mogu to da budu i nezanimljive utakmice, ali pobede su jedino što se računa."

Za kraj na pitanje da li je najbolji fudbaler na Svetu u ovom momentu odgovara: "Ne, ali sam u top 3, ili top 5."