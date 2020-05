Lukaku udario na bivšeg trenera: Nikad neću oprostiti Vilasu Boasu što nisam osvojio Ligu šampiona

Platili su ga 15.000.000 evra, što je u avgustu 2011. bio novac vredniji od današnjeg. Projektovali da bude naslednik Didijea Drogbe, ali malo zbog tvrdoglavosti Andre Vilasa Boasa, malo zbog toga što je Romelu Lukaku bio nestrpljiv, Belgijanac nikad nije zablistao u dresu Čelsija.

Umesto toga, afirmaciju je stekao u Evertonu, odakle ga je kupio Mančester junajted, pa transferisao u Inter, ali prošlo je skoro devet godina otkako je napustio Anderleht i samo jedan jedini pehar u karijeri je osvoji. Titulu prvaka Belgije.

I to ga peče, jer da je bilo više taktičnosti, pre svega Vilasa Boasa, danas bi Lukaku mogao da se podiči statusom prvaka Evrope, međutim, Čelsijev pohod ka trofeju Lige šampiona gledao je sa strane. Nije bio ni licenciran za eminentni kup, pa je u trenutku kad su Plavci vojevali sa Napolijem, Benfikom i Barselonom ili imao obaveze u mladom timu kluba sa Stamford bridža ili je sedeo na tribinama.

Na završnu predstavu, u Minhen – gde je Čelsi savladao Bajern boljim izvođenjem jedanaesteraca – putovao je na lično insistiranje Roberta di Matea, koji je od Portugalca preuzeo komande početkom marta i napravio čudo.

„Di Mateo mi je rekao da ću ostati deo tima sve dok se ne završi finale. Shvatao je potrebu da svi budemo prisutni u Minhenu, uključujući i kažnjene igrače, kao mlade koji nisu bili deo tima u Ligu šampiona. Zahvalan sam mu zbog tog poteza. Pobeda u utakmici za pehar evropskog prvaka je nešto što sam oduvek sanjao. Želeo sam da budem deo tog slavlja“, ističe sadašnji centarfor Intera.

@ AFP

S obzirom da nije bio licenciran za Ligu šampiona razumljivo se da se ne vodi kao njen osvajač, ali makar ima lepe uspomene na Alijanc arenu.

„Sjajan je osećaj kad sa 19 godina prisustvuješ osvajanju Lige šampiona. Bio sam srećan u klubu, ali postojao je čovek koji mi je uskratio priliku da budem više na terenu. Prethodnom treneru, Andreu Vilasu Boas nikad neću to opstostiti. Taj trofej ne doživljavam kao da sam ga osvojio, jer – nisam. Prosto, moj doprinos je bio ništavan, pa ni pehar ne može da bude moj. Samo ako ugradite sebe u osvajanje pehara možete da smatrate da ste ga osvojili“.

Lukaku je pod vođstvom Vilasa Boasa, koji ga je doveo iz Anderlehta, odigrao tek deset utakmica rascepkanih na 328 minuta. Što nije bio jedini problem, već i uloga na terenu.

„Čas me je terao da igram levo krilo, čas desno. A tako nisam mogao da razvijem talenat. U jednom trenutku morao sam da mislim na sebe, rekao sam čelnicima šta mi smeta. Razumem da je Vilas Boas bio pod pritiskom, ali baš to je razlog zbog kog je trebalo da me tretira drugačije“.

Sve se promenilo kad je Italijan priveo sezonu kraju. Vidi se to i po podatku da je kod njega bio na terenu u završna dva premijerligaška kola, protiv Liverpula i Blekburna.

„Di Mateov pristup je bio totalno drugačiji. Istog časa kad je preuzeo komande uključio me je u trenažni proces prvog tima. A sve je trebalo da se desi znatno ranije. Zato, nikad neću oprostiti Vilasu Boasu“, rekao je Romelu Lukaku, koji je za Čelsi odigrao skupa 15 utakmica i nije postigao gol, ali je zablistao na pozajmicama u Vest Bromvič Albionu i Evertonu, da bi Karamele lete 2014. otkupile njegov ugovor za 35.000.000 evra, a tri godine kasnije prodale ga Mančester junajtedu za skoro 50.000.000 evra više.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com