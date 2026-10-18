Lukovićev prvenac – pao mu kamen sa srca: Nikada nije stekao osećaj da negde pripada (VIDEO)

Laknulo je napadaču koga je IMT pre nepune tri godine prodao Strazburu za 4.700.000 evra

"Kada dođete na pozajmicu, uvek je teško. Morate da pružite 100 odsto na svakoj utakmici i svakom treningu, jer ste kao pozajmljen igrač u specifičnoj situaciji. Zato mi ovaj gol toliko znači", rekao je Miloš Luković.

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Odmerena izjava srpskog fudbalera i naznaka boljih dana. Koliko mu je bilo teško od dolaska u nemački klub, najbolji uvi imao je trener Kajzerslauterna.

"Mislim da je Milošu pao kamen sa srca. Ako ste pratili njegovu karijeru, mogli ste da vidite za koliku sumu novca je prešao u sistem Čelsija, nakon čega je bio slat na pozajmice, pa nikada nije zaista stekao osećaj da je negde kod kuće i da negde pripada", poručio je Torsten Liberkneht i dotakao se odluke da na klupi ostavi Ivana Prtajina:

"Dugo sam razmišljao o tome. Bio bi, naravno, lep trenutak za Ivana, ali odluka je na kraju bila racionalna".

Prvi put još od januara, kada je pokidao Ahilovu tetivu, našao se Ivan Prtajin. Možda bi i zaigrao da je domaćinu gorelo pod nogamna, međutim, nije bilo potrebe za forsiranjem. Delom je zaslužan upravo Miloš Luković, njegoiv konkurent u napadu...