Lukovićev prvenac – pao mu kamen sa srca: Nikada nije stekao osećaj da negde pripada (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 14:24
"Morate da pružite 100 odsto na svakoj utakmici i svakom treningu, jer ste kao pozajmljen igrač u specifičnoj situaciji. Zato mi ovaj gol toliko znači", kaže srpski napadač
Sa pozajmice na pozajmicu. I tako već više od dve godine. Miloš Luković prošao je Francusku, Španiju, Holandiju, Englesku i ovoga leta Strazburg ga je poslao u Kajzerslautern. Došao je red da kao igrač kluba iz Lige 1 obiđe i Nemačku.
Propustio je utakmice u avgustu, septembru i prvoj polovini oktobra. Bio je na tribinama i(li) klupi, nije ga uvodio trener Torsten Liberkneht, ali ga je juče stavio u prvu postavu. Prvi minuti u Cvajti i - odmah pogodak. Srbin je umnogome doprineo slavlju nad Bohumom (2:0), otvorio je goste i probio led.
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"Kada dođete na pozajmicu, uvek je teško. Morate da pružite 100 odsto na svakoj utakmici i svakom treningu, jer ste kao pozajmljen igrač u specifičnoj situaciji. Zato mi ovaj gol toliko znači", rekao je Miloš Luković.
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Odmerena izjava srpskog fudbalera i naznaka boljih dana. Koliko mu je bilo teško od dolaska u nemački klub, najbolji uvi imao je trener Kajzerslauterna.
"Mislim da je Milošu pao kamen sa srca. Ako ste pratili njegovu karijeru, mogli ste da vidite za koliku sumu novca je prešao u sistem Čelsija, nakon čega je bio slat na pozajmice, pa nikada nije zaista stekao osećaj da je negde kod kuće i da negde pripada", poručio je Torsten Liberkneht i dotakao se odluke da na klupi ostavi Ivana Prtajina:
"Dugo sam razmišljao o tome. Bio bi, naravno, lep trenutak za Ivana, ali odluka je na kraju bila racionalna".
Prvi put još od januara, kada je pokidao Ahilovu tetivu, našao se Ivan Prtajin. Možda bi i zaigrao da je domaćinu gorelo pod nogamna, međutim, nije bilo potrebe za forsiranjem. Delom je zaslužan upravo Miloš Luković, njegoiv konkurent u napadu...