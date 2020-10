Potpuna neverica i ozbiljan šok za Crnu Goru u četvrtom kolu Lige nacija – Luksemburg je slavio rezultatom 2:1 usred Podgorice!

Desilo se ono čemu se apsolutno niko nije nadao! Posle tri vezane pobede na startu takmičenja u novom rangu i bez primljenog gola, Luksemburg je priredio prvorazrednu senzaciju i odneo istorijsku pobedu i to preko odbeglog sina Crne Gore i momka rođenog u Beogradu! Ko bi rekao...

Zapamtiće Crna Gora Edvina Muratovića jako dobro! Momak rođen u Didelanžu, koji je nastupao za mlađe kategorije Luksemburga i Crne Gore najavio je senzacionani trijumf male države u srcu Evrope kojom je preuzela vodeću poziciju na tabeli Grupe 1.

On je pogotkom u samom finišu prvog poluvremena na asistenciju Mike Pinta anulirao lep gol Igora Ivanovića glavom na odličnu dubinsku loptu kapitena Stevana Jovetića. Doduše, niko u tom momentu nije mogao da pretpostavi šta će se dogoditi. Koliko je odbrana Crne Gore bila pasivna u ovom napadu govori i to da je Muratović imao sasvim dovoljno vremena da se namesti usred kaznenog prostora i pogleda gde tačno da pošalje loptu pre nego što je zatresao mrežu. A onda se na sve to dogodio Danel Sinani...

Prebledela je Crna Gora zbog gola momka rođenog u Beogradu! Kako i ne bi, kada je Sinani majstorskim potezom matirao Milana Mijatovića u 86. minutu i obezbedio veliki trijumf Luksemburga! Susret je poprimio potpuno dramatičnu notu pošto su u nadoknadi vremena u momentima visokog napona pala tri crvena kartona. U redovima Crne Gore isključeni su Marko Janković i Marko Simić, dok je na drugoj strani pre kraja izbačen Olivije Til.

Fudbaleri Farskih Ostrva nastavili su da pružaju dobre igre i jure ka plasmanu u viši rang takmičenja pošto su nadigrali Andoru sa rutinskih 2:0 (2:0). Golovi su pali u rasponu od 14 minuta u prvom delu, a strelac oba pogotka bio je Klemint Olsen. Pobeda je mogla da bude još ubedljivija, ali je Halur Hanson promašio jedanaesterac samo nekoliko trenutaka posle Olsenovog drugog pogotka.

Lihtenštajn i San Marino odigrali su meč bez golova, što je najviše obradovalo Gibraltar.

LIGA NACIJA C, 4. KOLO

Utorak

GRUPA 1

Azerbejdžan - Kipar 0:0

Crna Gora - Luksemburg 1:2 (1:1)

/Ivanović 34 – Muratović 42, Sinani 86/

LIGA NACIJA D - 4. kolo

Grupa 1

Utorak:

Letonija – Malta 0:1 (0:0)

/Borg 90+6/

Farska Ostrva - Andora 2:0 (2:0)

/Olsen 19, 33/

Grupa 2

Lihtenštajn – San Marino 0:0