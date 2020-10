Samo tri utakmice od ukupno sedam u večernjem terminu završene su posle 90 minuta, dok su ostale otišle u produžetke. Do finalne utakmice u baražu stigli su Mađarska, Island i Severna Makedonija, dok je ovde kraj za Bugarsku, Rumuniju i tzv. Kosovo.

Mađari su baš u ubedljivom stilu nekadašnje "lake konjice" uspeli da slave u komšiluku na gostovanju Bugarskoj - 1:3 (0:1).

Možemo da kažemo da su Mađari do ove pobede došli najviše zahvaljujući dobrim prekidima. Prvi je bio u 17. minutu kada je Kalmar centrirao iz kornera, a Orban pogodio za prednost.

Očigledno je Kalmar odličan u prekidima, a to je pokazao i u 47. minutu kada je pogodio sa velike distance iz slobodnog udarca. Prosto neverovatno kako je šutirao nisko sa velike udaljenosti, a opet je šutnuo dovoljno jako da savlada golmana Ivanova.

Do kraja utakmice je samo Nikolić pokazao kakav napadački njuh ima i golom je samo potvrdio veliku i važnu pobedu Mađara koji će u finalu borbe za plasman na EP igrati protiv Islanda. Podsetićemo i da je Mađarska protivnik Srbije u okviru Lige nacija.

Island je sa druge strane bio veoma siguran protiv Rumunije, a glavni igrač u pobedi od 2:1 bio je naravno Gilfi Sigurdson sa dva pogotka.

Nema šta, pokazao je Sigurdson da je klasa od igrača, pokazao je kvalitet u 16. minutu kada se sam izborio za šansu i pogodio levicom u ćošak gola Rumuna.

Drugi gol Sigurdson je dao u 35. minutu na asistenciju Finbogasona, takođe vrlo efektan gol, bocnuo je loptu i prevario protivničkog golmana. Mogao je i do het-trika već u prvom poluvremenu, ali mu je zbog ofsajda poništen gol u 27. minutu utakmice.

Uspeli su Rumuni do gola u drugom poluvremenu sa penala, ali to je bilo to.

Igrala je i Severna Makedonija protiv tzv. Kosova i slavila sa 2:1. Autogol Kololija i pogodak Velkovskog bili su dovoljni da Makedonci prođu u finale gde će igrati protiv Gruzije koja je u svom polufinalu bila bolja od Belorusije.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspela da prođe do finala, jer ju je izbacila Severna Irska posle penala. BiH je povela posle 14 minuta igre kada je strelac bio Rade Krunić, a izjednačenje na semafor postavio je Mekgin u 53. minutu. I tako je bilo sve do penala.

Tamo su podbacili Hajradinović i Višća, posebno je iznenađenje što je Višća bio neprecizan, pa je tako Severna Irska prošla dalje.

BARAŽ LIGE NACIJA - POLUFINALE

Četvrtak





Gruzija - Belorusija 1:0 (1:0)

/Okrišavili 7pen/

Severna Makedonija - Tzv. Kosovo 2:1 (2:1)

/Kololi 16ag, Velkovski 33 - Haderđonaj 29/





Bugarska - Mađarska 1:3 (0:1)

/Jomov 89 - Orban 17, Kalmar 47, Nikolić 75/

Island - Rumunija 2:1 (2:0)

/Sigurdson 16, 35 - Maksim 63pen/





BiH - Severna Irska 3:4 (1:1, 1:1, 1:0)

/Krunić 14 - Mekgin 53/

Slovačka - Republika Irska 5:3 (0:0, 0:0)





Norveška - Srbija 1:2 (1:2, 1:1, 0:0)

/Norman 88 - Milinković Savić 82, 102/

Škotska - Izrael 4:2 (0:0, 0:0)