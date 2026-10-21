Magičan kao jezero Komo, ubitačan kao Lionel Mesi: Niko Pas uništio Mančester Junajted

Junajted je u Lombardiji prošao još gore nego Lajpcig u prvom kolu, iako je rezultat bio identičan. Nemci su se donekle i laktali sa nadmoćnim rivalom i tražili način da se vrate u meč, dok su Englezi potučeni do nogu. Gosti sve do duboke nadoknade nisu uspeli da kreiraju nijednu veliku šansu pred domaćim golom, a koliko su bili nemoćni pokazuje i činjenica da su prvi od četiri udarca u okvir gola uputili tek u 60. minutu igre. Na kraju, uspeli su da postignut počasni pogodak u prvom minutu nadoknade preko Džošue Zirkzea , iako ga nisu zaslužili.

Ono što krasi ovaj fenomenalni Fabregasov tim jeste neverovatna želja za golovima. Tako gde je stao Pas, koji je pored postignutih golova u drugom i 57. minutu, asistirao i Anastasiosu Duvikasu u 49. minutu, nastavio je Hakobo Ramon, koji je u 76. minutu na sjajan način krunisao perfektan centaršut Kaikija Bruna sa levog boka.

Koliko ima simbolike između Nika Pasa i Lionela Mesija govori i podatak da je Argentinac večeras sa 22 godine i 43 dana starosti postao drugi najmlađi južnoamerički igrač koji je postigao gol protiv Mančester junajteda. Prvi je Mesi, koji je 2009. godine u finalu elitnog takmičenja imao 21 godinu i 337 dana. Pas u ovom trenutku, nakon tri odigrana meča u elitnom takmičenju ima učinak od dva gola i tri asistencije. Komo ima šest bodova i gol razliku 10:5. Deluje da više nije pitanje da li ćemo ga videti u završnici takmičenja, već bi mogao da napadne i direktan plasman u osminu finala.

Duvikas je zadržao prosek od gola po utakmici i drži se prilično visoko na listi strelaca Lige šampiona, s obzirom na to da su od njega efikasniji samo Demirović, Girasi, Haland i Tresoldi sa po četiri postignuta gola. Do te cifre mogao je vrlo lako i grčki napadač, s obzirom na to da je u finišu prvog poluvremena propustio dve odlične prilike. Prvo je u 35. minutu njegov udarac iskosa odbranio Lamens, dok je četiri minuta kasnije propustio stopostotnu šansu, kada je nakon sjajnog dodavanja Jana Kouta sa desne strane primio loptu u kaznenom prostoru, ali je iz izgledne pozicije šutirao preko prečke.

U nastavku susreta, pre i posle novih pogodaka u mreži gostiju, igra se rasplamsala uz nekoliko zapaženih intervencija. Tako je u 49. minutu, neposredno pre drugog gola, Baturina pripretio odličnom loptom, a ubrzo nakon novog vođstva, tačnije u 54. minutu, kapiten Lukas Da Kunja se lepo okrenuo u kaznenom prostoru i poslao udarac koji je prohujao tik pored samog gola. Sredinom drugog dela, tačnije u 59. minutu, nezaustavljivi Niko Pas okušao je udarac sa dvadesetak metara, ali je Lamens sigurno intervenisao.

Mančester je golom u nadoknadi izbegao "priliku" da izjednači svoj najteži poraz u Ligi šampiona iz 1994. godine, kada je poražen od Barselone rezultatom 0:4, ali teško da će Majkl Kerik izbeći otkaz koji mu predviđaju svi na Ostrvu. Jer je nije problem samo težak poraz, već igra koja je ispod svakog nivoa za ovako veliki klub.