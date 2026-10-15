Majstorska radionica Đanpjera Gasperinija ili kako od prosečnog špica napraviti mašinu za golove

Pre manje od godinu dana u Aston Vili je izgledao kao čovek koji je zaboravio da igra fudbal. Unai Emeri ga je uvodio samo u slučajevima kranje nužde i na 21 utakmici skupio je mizernih 645 minuta. Lutao je od krila do špica i uglavnom loše izgledao, a onda je u januaru ove godine upao u šake Gasperinija i više ništa nije bilo isto. Od početka godine igra isključivo kao devetka rezultat svega- 28 utakmica i 23 gola u svim takmičenjima u dresu Vučice.

Za ovakvu golgetersku eksploziju Holanđanina teško je pronaći adekvatno objašnjenje. Malen je od igrača koji je uglavnom bio pomoćno osoblje glavnim zvezdama postao permanentna opasnost za protivničke štopere i golmane. Još kako ima veze sa tim što mu je trener Gasperini. Uostalom, pitajte Duvana Zapatu, Luisa Murijela, Matea Retegija i Marka Borijela.

Ovaj prvi je došao sa etiketom solidnog špica za klubove koji se bore za opstanak (U Udinezeu je dao deset golova, u Sampdoriji jedan više). Prethodno u Napoliju se nije baš snašao, a onda je došlo leto 2018. godine i više ništa nije bilo isto. Zapata je stigao u Atalantu kod Gasperinija i postao nezasita zver za golove. Već u prvoj je dao 23 i bio drugi strelac Serije A iza neuništivog Fabija Kvaljarele.

U naredne tri je davao 18, 15, pa deset. Kolumbijac je kod Gaspa postao garant za dvocifren broj golova. Ništa manje impresivan nije bio ni Murijel. Zapatin sunarodnik je došao leta 2019. posle ne baš plodonosnog perioda u Fiorentini (19 utakmica, šest golova). Još jedan od onih koji su izgledali kao dobri fudbaleri za manje sredine. A onda – bum. Gasperini je od Murijela napravio čoveka koji golove i asistencije pakuje kao od šale. Za pet sezona – 54 gola u italijanskom šampionatu, pre toga je za čitavu karijeru dao jedan manje.

Poslednji primer igračke eksplozije pod Gasperinijem pre Malena bio je Mateo Retegi. Ako su Zapata i Murijel delovali kao prosečni napadači, za prosečne klubove, Retegi je bio skoro pa anonimus. Nikome nije bilo jasno šta je Gasp video u njemu. Čovek je odigrao jednu sezonu u Seriji A i to u Đenovi gde je na 29 utakmica dao sedam golova. Koga briga, daj 24.500.000 evra i gledaj kao nastaje magija. “Ciklon Retegi” je u prošloj sezoni opustošio Seriju A. Postigao je 25 golova, imao osam asistencija i završio kao najbolji strelac lige.

Stari lisac izvukao je ono najbolje i od Marka Borijela. Čovek koji u Seriji A nije mogao ni pomoću trikova da se upiše u strelce, baškario se po Seriji C, a onda ga je sadašnji trener Rome doveo u Đenovu leta 2007. i podario mu najbolju sezonu u karijeri (35 utakmica, 19 golova). Bio je treći strelac lige, odmah iza Davida Trezegea i Alesandra Del Pjera.

Ovolika eksplozija ovog broja igrača nije slučajna. To nije ona klasična priča o tome kako svim napadačima odgovara atraktivan stil igre. Jednostavno, napadači kod Gasperinija, kao kod malo kog trenera, imaju veliku slobodu i igraju mnogo bliže golu. Učestvuju u presingu, ali nemaju obavezu da se često vraćaju na svoju polovinu, kao što je to slučaj baš sa Malenom. U Gasperinijevom sistemu, špicevi često ostaju u situacijama “jedan na jedan”, da li u vidu vazdušnih duela, da li na zemlji.

Kad imate toliku slobodu, kad znate da bekovi toliko rade za vas i kad imate ludog trenera koji vas testira do granica izdržljivosti, onda kao rezultat dobijate ovakav preporod igrača kao što je Malen. I što je najluđe u svemu, pitanje je ko je sledeći?