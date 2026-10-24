Makar mala Zvezdina pobeda: Gol Kostova najbolji u Ligi konferencije (VIDEO)

Još Crvena zvezda nema pobedu u Ligi konferencije, iako je u igračkom smislu odigrala sjajno i protiv Lugana i protiv Kopenhagena, čak je u oba susreta vodila i bila bolji rival, činilo se da ima potencijala da upiše više bodova, ali u ovom trenutku ima samo jedan.

Ako ništa drugo, njen talenat je zabeležio malu pobedu. Pogodak Vasilija Kostova u četvrtak uveče protiv predstavnika Danske proglašen je najboljim u drugom kolu Lige konferencije. Bio je to spektakularan šut koji golman Dijant Ramaj nije mogao da spreči, iako se bacio i samo ulepšao atrakciju u režiji 18-godišnjeg veziste.