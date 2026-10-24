Makar mala Zvezdina pobeda: Gol Kostova najbolji u Ligi konferencije (VIDEO)
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Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 13:57
Mladi vezista nadmašio konkurenciju u vidu asova Monaka, Trabzona i Panatinaikosa
Još Crvena zvezda nema pobedu u Ligi konferencije, iako je u igračkom smislu odigrala sjajno i protiv Lugana i protiv Kopenhagena, čak je u oba susreta vodila i bila bolji rival, činilo se da ima potencijala da upiše više bodova, ali u ovom trenutku ima samo jedan.
Ako ništa drugo, njen talenat je zabeležio malu pobedu. Pogodak Vasilija Kostova u četvrtak uveče protiv predstavnika Danske proglašen je najboljim u drugom kolu Lige konferencije. Bio je to spektakularan šut koji golman Dijant Ramaj nije mogao da spreči, iako se bacio i samo ulepšao atrakciju u režiji 18-godišnjeg veziste.
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U glasanju navijača širom Starog kontinenta, pogodak Kostova nadmašio je konkurente iz još tri kluba. Ljubitelji fudbala su procenili da je Vasin udarac bio veći estetski doživljaj u poređenju sa onim što su uradili Frankulino Đu na meču Trabzon – Harts, nekadašnji Zvezdin prvotimac Kings Kangva u dresu Panatinaikosa tokom gostovanja grčkog tima Kairatu, te Paris Bruner na meču Monako – Frajburg.
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Svaki je lep na svoj način, ali o ukusima se ne raspravlja. Samo se uživa.
U Mozzart Bet Superligi Vasilije Kostov je uticajan, a možda mu ovaj pogodak na evropskoj sceni pomogne da opet bude igrač u modi, o kome će se pričati. Ne samo u Srbiji.