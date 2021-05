Zimus je bio blizu odlaska u kiparski Pafos, ali dogovor nije postignut. Ostao je Milan Makarić u Radniku i nastavio da rešeta mreže, a kako ulazi u poslednju godinu ugovora, izvesno je da će na leto napustiti Surdulicu. Pitanje je samo - kuda će?

Po pisanju grčkih medija zainteresovani su Olimpijakos i AEK, Italijani pišu o Salernitani, a sam je 25-godišnji Novosađanin u razgovoru za naš sajt otkrio da su ga gledali skauti Đenove i Parme.

"Još nikakvih zvaničnih ponuda nije bilo. Znam samo da su pre par nedelja, kada smo igrali protiv Crvene zvezde, dolazili da me gledaju neki Italijani, ljudi iz Đenove i Parme", kaže Makarić za Mozzart Sport

Kako ima ugovor do leta 2022, jasno je da će Radnik moći da postavlja uslove u slučaju obeštećenja za najboljeg strelca Superlige Srbije ove sezone. Navodno, njegova cena trenutno je oko 1.000.000 evra.

"Prija interesovanje, posebno kada je reč o klubovima iz Serije A, jer sam kao mali maštao da igram u nekoj od Liga petice. Igram ove sezone u životnoj formi i trebalo bi to iskoristiti. I ja da pređem u neku jaču ligu i klub da zaradi", iskren je golgeter Surduličana.

Hipotetički govoreći, mogao bi da bira između Olimpijakosa, redovnog učesnika Lige šampiona, ali iz ne baš atraktivnog grčkog prvenstva i, kako je juče objavio Tutotsport, Salernitane, povratnika u Seriju A.

"Voleo bih da budem na takvim slatkim mukama, ali pita se i klub naravno, kao i porodica", iskren je Makarić.

Do kraja Superlige ostala su još dva kola, a nekadašnjem đaku Vojvodine nedostaje samo jedan gol da bi postao rekorder po broju pogodaka u jednoj sezoni domaćeg prvenstva. Trenutno deli prvo mesto sa nekadašnjim špicem Crvene zvezde, Aleksandrom Pešićem, a pokušaće da ga nadmaši u duelima sa TSC-om i Čukaričkim.

"Nadam se da ću uspeti, u formi sam, imam još dve utakmice pa ćemo videti, ali ne opterećujem se time da budem rekorder. Svakako su dobri rivali koji nas očekuju motiv više da postignem gol i u tim duelima".

Dugo se Makarić trkao u broju golova sa Takumom Asanom iz Partizana, ali je Japanac stao na 18, a kako je iznenada otišao iz Humske, neće imati priliku da poboljša učinak. Kaže Makarić da uoči sezone nije imao zacrtanu brojku koju želi da dostigne pogađajući protivničke mreže.

"Imao sam, naravno, želju da postignem što više golova, ali nisam mogao da očekujem takav uspeh. Asano me je gurao da što više radim i postižem golove, ali nisam imao zacrtan cilj", objašnjava nam Makarić.

Ne tako davno, najbolji strelac Radnika i Superlige uopšte nije igrao u špicu. To se promenilo tek pre dve godine.

"U Bačkoj sam počeo kao klasičan napadač, pošto smo imali probleme s povredama. Dobro je to izgledalo, mislim da je to moja prava pozicija. Slavoljub Đorđević i njegov stručni štab dodatno su mi pomogli da napredujem. Radio sam dosta sa Predragom Ranđelovićem (bivši napadač Anžija, CSKA Moskve, Zenita, Obilića, Bežanije...) koji mi je pomogao da popravim realizaciju, što se vidi. Zna se kakav je on bio napadač", ističe Milan Makarić na kraju razgovora za Mozzart Sport.