Maksimir odlazi u istoriju, Hrvatska ne može da igra utakmice na Dinamovom stadionu

Godinama je većinu utakmica u kvalifikacijama za velika takmičenja, Mundijal ili Prvenstvo Evrope, igrala reprezentacija Hrvatske na Maksimiru, međutim, po svemu sudeći u narednom periodu to slučaj biti neće.

Objekat Dinama pretrepeo je velika oštećenja tokom zemljotresa koji je u martu pogodio Zagreb, dok se problemi ne saniraju izvesno je da vicešampion sveta neće biti domaćin na poznatoj lokaciji.

Tako uverava Večernji list, koji piše kako stadion Maksimir nepovratno odlazi u istoriju, jer istočna tribina više nije u upotrebi. Ona je posle završetka izgradnje stadiona, 1961. godine, mogla da primi 9.500 gledalaca, mada je izvesno da na nju više neće smeti niko da uđe. Posedično tome, izgubiće dozvolu UEFA, jer u Nionu veliku pažnju posvećuju bezbednosti aktera, pa tako reprezentacija Hrvatske izvesno neće biti domaćin Švedskoj u oktobru.

„Po mom, ali i mišljenju drugih stručnjaka koji su upoznati sa situacijom na istoku, do daljeg je tribina opasna za publiku. Na njoj su uočene pukotine na poprečnim gredama koje spajaju glavne nosače tribine. Na glavnim nosačima sa severne strane istočne tribine uočene su veće pukotine i odlamanje zaštitnog sloja betona do glavne armature. Moguće je da su neke od tih pukotina postojale i ranije, ali sad su se na nekim mestima povećale. Posebno su problematična oštećenja kratkih konzola koje služe kao oslonci glavnih metalnih stubova koje vode na tribine. Na dosta mesta došlo je do odlamanja većih komada betona. Na nekim je došlo i do većeg pomaka krakova stuba u odnosu na konstrukciju tribine. Taj je detalj posebno opasan zbog većeg broja gledalaca koji se služe tim stubovima. Metalne stubove koji podupiru konstrukciju istočne tribine svakako bi trebalo detaljno pregledati, jer se čini da se jedan od njih lagano izvio“, potano je za Večernji list objasnio Tomislav Kišiček, profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu

Večernji listi piše da će Dinamo za prvu sledeću utakmicu sa publikom, protiv Slavena Belupa 17. juna, otvoriti samo severnu i zapadnu tribinu, te da je vlasnici sezonskih ulaznica za istok morati na jednu od dve pomenute tribine.

Ostaje nejasno da li je Modri moći na Maksimuru da igraju mečeve kvalifikacija tokom za Ligu šampiona ovog leta.