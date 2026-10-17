Malo Zemunu što je slabiji od svih nego i sam sebi daje golove (VIDEO)

Čukarički je prekinuo seriju loših rezultata, pobedio je nakon šest kola. Otišao je prošle nedelje trener Marko Jakšić, ali neki kvalitatni pomak se nije video. Šok efekat koji bi prodrmao ekipu se nije dogodio, mada je to Brđanima danas manje bitno od rezultata na semaforu, od preko potrebna tri boda. Tek kada je postigao treći gol, tim sa Banovog brda je pokazao nešto više iz repertoara.

Utakmica je, generalno gledano, bila mnogo interesantnija u drugom delu, iako je tada palo manje golova. Iz takvih 90 minuta Zemun je izašao kao slabiji tim, čvrsto zakucan za dno tabele i posle 12. kola. Kako koja runda odmakne, to su šanse zeleno-plavih da se uključe u borbu za opstanak sve tanje.

U prvih 15 minuta se gotovo ništa vredno pomena nije dogodilo. A, onda je kapiten Zemuna Ostojić odigrao katastrofalnu povratnu loptu za golmana Kneževića i matirao ga. Sad može da se diskutuje da li veću krivicu nosi štoper, koji je odigrao loptu daleko od čuvara mreže ili je golman bio loše postavljen, ali ovo je u dva kola drugi kiks istog tandema, samo što je sad imao veću težinu, jer se dogodio kod 0:0.