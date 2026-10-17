Malo Zemunu što je slabiji od svih nego i sam sebi daje golove (VIDEO)

Vreme čitanja: 10min | sub. 17.10.26. | 16:49
Čukarički dobio veliki poklon za vođstvo, pa ubedljivo slavio – 3:0
Zemun je poslednji na tabeli, Zemun ima najslabiji tim u Mozzart Bet Superligi, ali pored svega toga još i sam sebi daje golove!
Nešto ne štima u tandemu golman Marko Knežević – štoper Ivan Ostojić. Kapiten Zemuna je lošom povratnom loptom kumovao primljenom trećem golu protiv Železničara u prošlom kolu, a i danas je na gotovo identičan način počastio Čukarički, podarivši mu vodeći pogodak posle potpuno mrtve igre u prvih 16 minuta. Na kraju poluvremena Mustma je duplirao vođstvo Brđana i rešio pitanje pobednika – 3:0 (2:0).
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Čukarički je prekinuo seriju loših rezultata, pobedio je nakon šest kola. Otišao je prošle nedelje trener Marko Jakšić, ali neki kvalitatni pomak se nije video. Šok efekat koji bi prodrmao ekipu se nije dogodio, mada je to Brđanima danas manje bitno od rezultata na semaforu, od preko potrebna tri boda. Tek kada je postigao treći gol, tim sa Banovog brda je pokazao nešto više iz repertoara.
Utakmica je, generalno gledano, bila mnogo interesantnija u drugom delu, iako je tada palo manje golova. Iz takvih 90 minuta Zemun je izašao kao slabiji tim, čvrsto zakucan za dno tabele i posle 12. kola. Kako koja runda odmakne, to su šanse zeleno-plavih da se uključe u borbu za opstanak sve tanje.
U prvih 15 minuta se gotovo ništa vredno pomena nije dogodilo. A, onda je kapiten Zemuna Ostojić odigrao katastrofalnu povratnu loptu za golmana Kneževića i matirao ga. Sad može da se diskutuje da li veću krivicu nosi štoper, koji je odigrao loptu daleko od čuvara mreže ili je golman bio loše postavljen, ali ovo je u dva kola drugi kiks istog tandema, samo što je sad imao veću težinu, jer se dogodio kod 0:0.
Po šansu su razmenili Mustma i Kalat posle toga, a u 30. minutu sudija Šegrt je jedini na stadionu „video“ penal za Čukarički posle gotovo nepostojećeg duela Miladinovića i Stoimenovskog. Arbitra je spasao VAR, pošto je dobio signal da pogleda snimak, a već posle desetak sekundi bilo je Šegrtu jasno da je pogrešio, iako je stajao vrlo blizu mesta tog bezazlenog duela.
Prazan hod na utakmici potrajao je do poslednjeg minuta poluvremena, kada je Mustma krenuo u solo akciju i kada se činilo da su veće šanse da padne preko lopte, nego da nešto uradi sa njom, sevnuo je udarac, a fudbal se od prečke odbio u mrežu – 2:0. Već tada oni koji su igrali "keca" uz pomoć Mozzart RELAXA mogli su da zaokruže da je par pogođen...
Samo što je lopta krenula sa centra u drugom delu, ponovo je zabrljao tim Zemuna. Ovog puta je Vadze, tek ušao u igru, bio taj koji je „namestio“ šansu Čukaričkom, a Miladinović je pogodio za 3:0 nakon što mu se odbila lopta pošto je Knežević odbranio zicer Lazaru Markoviću.
Poslednju šansu da se Zemun možda vrati u utakmicu promašio je Kadijević, koji je sa peterca poslao fudbal preko prečke.
Agonija zeleno-plavih se nastavlja, Čukarički je podigao malo glavu iznad vode, dok čeka izbor novog trenera...
ČUKARIČKI – ZEMUN 3:0 (2:0)
/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/
Stadion: Čukaričkog
Sudija: Jovan Šegrt
ČUKARIČKI (4-2-3-1): Čarapić 6,5 – Stanković 6,5, Đoković 6,5, Maiga 7, Šehović 7 – Sisoko 6,5, Prokopijević 6,5 (od 62. Radosavljević 6,5) – Marković 6,5 (od 68. Ris Dotin -), Miladinović 7 (od 72. Đorđević -), Mustma 7 (od 62. Bajović 6,5) – Jovanović 6 (od 72. Pavkov -).
ZEMUN (4-2-3-1): M. Knežević 5,5 – S. Knežević 5,5, Stoimenovski 5,5, Ostojić 5 (od 46. Đ.Jovanović 5,5), Kadijević 5,5 – Ilić 5,5 (od 46. Vazde 5), Meshi 5,5 – Kalat 5,5 (od 55. Tabaković 5,5), Jokić 5,5 (od 80. Petrović -), Dovedan 5 (od 60. Milošević 5,5) – Belaković 5.
Igrač utakmice: Uroš Miladinović (Čukarički) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO
Petak
Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)
/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/
Subota
Čukarički - Zemun 3:0 (2:0)
/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/
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***Kvote su podložne promenama