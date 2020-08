Hajduk nije uspeo da zadrži maksimalan učinak i pridruži se Gorici na vrhu tabele šampionata Hrvatske. Priliku za treći trijumf imaće šampion Dinamo. Modrima je u mislima Liga šampiona. Ostalo su im još dva koraka do grupne faze, a na Maksimiru večeras (20.05) dočekuju Osijek u derbiju trećeg kola prvenstva.

Uspeo je tim Zorana Mamića da pregrmi Rumuniju. Posle 2:2 u penal ruleta je eliminisan Kluž. Umor je adut gostiju koji su loše počeli sezonu. Imaju samo bod na kontu. Odlasci Mirka Marića u italijanskog drugoligaša Moncu i Antonija Mancea u mađarsku Puškaš Akademiju oslabili su tim Ivice Kuleševića koji je prošle sezone umalo stigao do drugog mesta i istorijskog plasmana u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Trener Modrih Zoran Mamić verovatno će da odmori neka od nosilaca igre. Priliku bi mogao da dobije Luka Menalo umesto Mislava Oršića koji je odradio celu utakmicu u Klužu. Na levom beku šansu bi trebalo da dobije Damjan Daničić umesto dosad standardnog Marina Leovca. Treća promena u odnosu na tim iz Kluža mogo bi da bude odsustvo Petra Stojanovića. Spreman je Sadeg Moharami, piše Germanijak.

"Svakako će biti lakše Osijeku jer je imao nedelju dana da se spremi za ovu utakmicu, ali igračima Dinama to nikada ne sme da bude opravdanje ili alibi. Umorni jesmo, ali u nama ima dovoljno motiva i snage za jednu dobru partiju u hrvatskoj ligi i nastavak pobedničkog niza. Osiječani imaju iskusnu ekipu. Prema rezultatima poslednjh godina vidi se da ulažu puno i stvorili su ozbiljnu fudbalsku sredinu. Ipak, mislim da u Maksimiru sve zavisi od Dinama. Ako smo mi pravi i na tragu onoga što znamo, onda će rezultat biti onaj koji mi kreiramo. Bez obzira na silan respekt koji imam prema Osijeku“, rekao je Amer Gojak za Večernji list.

Pojačanje Osijeka u napadu Ramon Mierez tek se priključio treninzima i teško je očekivati da će biti starter.

"U bodovnom smo zaostatku posle prva dva kola i moramo da počnemo da se dižemo. Mislim da smo dobro radili tokom ove nedelje i nadam se da će se to pokazati i u nedeljnoj utakmici, odnosno da ćemo se kući vratiti sa bodovima ili barem bodom. Ako neko može ravnopravno da se suprotstavi Dinamu onda smo to mi. Prošle sezone smo odigrali dobro i u Maksimiru i u Gradskom vrtu, pa verujem da to možemo ponoviti uz puno truda, rada, entuzijazma, trke i taktičke discipline. Jasno je da ćemo pritom morati biti puno bolji nego li je to bio slučaj protiv Hajduka“, rekao je trener Osijeka Ivica Kulešević za sajt kluba.

Prošle sezone Dinamo i Osijek su se sastali četiri puta i pala su samo dva gola. Oba tima su dobila sa po 1:0, dok su dve utakmice završene bez pogodaka.

U prvom meču dana (17.55) Varaždin dočekuje vicešampiona Lokomotivu iz Zagreba koja je protekle nedelje poražena od Rapida iz Beča u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Železničari su desetkovani odlascima ovog leta, ali u Kranjčevićevoj ulici polako se i pojačavaju. U nastavku sezone u napadu će biti iskusni Nikica Jelavić, nekadašnji reprezentativac Hrvatske. On je na Ostrvu branio boje Rendžers, Hala i Evertona, a prethodnih četiri godine igrao je u Kini. On bi u napadu trebalo da bude partner Samiru, koji je takođe nekada branio boje Vatrenih. Iskusni napadač neće igrati u Varaždinu, a očekuje se da u ponedeljak potpiše jednogodišnji ugovor sa zagrebačkim Lokosima.

HRVATSKA 1 – 3. KOLO

Petak

Gorica - Šibenik 3:2 (1:0)

/Mudrinski 3, Lovrić 65, Babec 74 – Rak 87, Anočić 90+4/

Subota

Rijeka - Istra 1961 2:1 (1:0)

/Andrijašević 13, 69pen - Guzina 70/

Hajduk - Slaven Belupo 2:2 (0:1)

/Diamantakos 52, Gjuršo 66 - Krsanović 37pen, Bačelić-Grgić 71/

Nedelja

17.55: (2,75) Varaždin (3,00) Lokomotiva Zagreb (2,60)

20.05: (1,60) Dinamo (3,60) Osijek (5,60)

