Mamić se oglasio posle sedam meseci: Žao mi je zbog Bjelice, neće biti rasprodaje u Dinamu

Svašta se dešavalo tokom pandemije virusa korona u zagrebačkkom Dinamu. Upprava kluba je, bez prethodnih konsultacija, smanjila plate sportskom sektoru za 30 posto. Velika upravljačka kriza kulminirala je odlaskom Nenada Bjelice, trenera koji je u Maksimir doneo Ligu šampiona.

Nezvanični gazda kluba Zdravko Mamić je ćutao tokom vanrednih dešavanja, a danas je progovorio posle sedam meseci. I to za Dnevni Avaz.

„Na odlazak Nenada Bjelice niko pametan nije ni pomislio, a kamoli priželjkivao. Jedini razlog je predlog o smanjenju plata tokom virusa korona. On je to odbio, i to u usmenom i pismenom obliku. Ovo prvi put govorim. Dakle, odbio je i u usmenom obliku. Ali to je sada završena tema. Idemo dalje. Dinamo ima mladog i talentovanog trenera. Ali, ako me pitate da li mi je žao, moj odgovor je da. Žao mi je“, rekao je Mamić za Dnevni Avaz.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Pričalo se i o potencijalnom odlasku Gojaka.

„Nama nije cilj da ga prodamo. I to se neće desiti. Mogu samo da kažem da će Dinamo biti jači nego u proteklim sezonama. Dolaze novi igrači. I nećemo biti rasprodaje. Znam da su to mnogi priželjkivali“.