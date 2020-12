Neki novi Mančester junajted. Ili – stari. Zavisi kako se gleda. Mlađi navijači Crvenih đavola će primetiti da je ekipa smirenija, da je lopta više sluša makar rezultat bio nepovoljan, dok se starijima, u trenutku kad je Markus Rašford zatresao mrežu Vulverhemptona, pred očima vrteo film kako je premijerligaške golomane u nadoknadama vremena terorisao Ole Gunar Solskjer.

Norvežanin je sad pokraj terena, iz dobre pozicije da vidi rađanje karaktera ekipe, koja nije blistala, ali je u finišu susreta stigla da pobede vredne proboja na drugo mesto tabele.

„Zbog stava koji smo pokazali, ovo je za nas veliki rezultat“, komentariše Solskjer posle trijumfa 1:0, obezbeđenog pogotkom u trećem minutu nadoknade. „Drugačiji smo neko s početka sezone, bolji na planu mentaliteta i fizičke spreme. Samopouzdanje nam je raslo kroz mečeve i pobede, igrači na terenu osećaju da maltene u sekundi mogu da prelome utakmicu. Rekli smo na da će nam biti potrebni bodovi iz završnica, a to je nešto što smo više puta radili u poslednje vreme. Momci stvarno osećaju da mogu da pobede bilo koga, bilo gde“.

Stvarno je tako. Gubili su od Brajtona, Njukasla, Evertona, Sautemptona, Vest Hema i Šefilda i – sve pobedili. Neki put golovima u nadoknadi, kao na Ameks stadion, Sent Mericu ili u utorak veče na Old Trafordu. Dovoljno da se pritisne Liverpul na prvom mestu, a euforija zapljusne Old Traford.

„Ne možemo govoriti o trci za titulom posle 15 kola. Naravno, možete da izgubite sve šanse u početnih desetak rundi, međutim, o peharu realno možemo da počnemo da razmišljamo u martu ili aprilu“.

Pobedom nad Vulfsima Ole Gunar Solskjer je dodao još jednu žrtvu u trenersku biografiju. Od 24 ekipe s kojima se suočio otkako je zamenio Žozea Murinja dobio je 22. Provukli su mu se samo Liverpul i Arsenal. Četu Nuna Espirita Santa je oborio na plećke, jer je bila iscrpljena od duela sa Totenhemom.

„Pomalo mi je žao Vulverhemptona. Gosti su imali samo jedan dan da se oporave od utakmice sa Totenhemom, a to nije u redu. Fudbaleri zaslužuju bar dva dana pauze i to je na kraju došlo do izražaja. Mučili smo se sa Vulfsima u prošlosti. Sedam puta smo igrali s njima, a meni je ovo prva pobeda u prvenstvu. Veliki korak napred“.

Na Ostrvu već danima traje polemika da li bi, zbog sve većeg broja igrača inficiranih virusom korona, trebalo na kratko prekinuti Premijer ligu. Pominje se pauza od dve sedmice, dok ovaj nalet na prođe, ali Mančesteru ide toliko dobro da se njemu igra fudbal.

„Nisam ni razmišljao na tu temu. Smatram da su igrači Mančestera sve vreme pratili protokole i držali se pravila. To je deo našeg posla, da radimo u skladu sa preporukama vlasti. Ne vidim nikakvu korist od privremenog prekida prvenstva. Da se kojim slučajem prekine, kad bismo igrali te utakmice? Svi znamo koliko je teška godina za nama, ali ne verujem da bi se išta krupno promenilo ukoliko bismo odložili utakmice“, dodao je Solskjer.