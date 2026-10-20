Marakana kao poslednja stanica: Boka protiv Vaska juri preokret i kartu za finale

Brazil, međutim, već godinama nije teren na kojem se Boka oseća ugodno. Poslednji put slavila je na gostovanju u toj zemlji 2. decembra 2020. godine, kada je u Porto Alegreu savladala Internasional u prvom meču osmine finala Kopa Libertadores. Od tada je nanizala 11 utakmica bez pobede na brazilskom tlu. Ipak, postoji razlog za optimizam: u četvrtfinalu ovogodišnje Sudamerikane, argentinski klub je na Morumbiju uz nerešen ishod od 1:1, ali i sa minimalnom zalihom iz Ajresa, uspeo da eliminiše Sao Paulo i time pokaže da ume da preživi i najteže gostujuće večeri.

02.30: (2,65) Vasko da Gama (3,15) Boka Juniors (2,80)

Najveća dilema uoči revanša vezana je upravo za Leonarda Paredesa. Kapiten se oporavljao od povrede drugog stepena zadnje lože desne noge, zadobijene na utakmici protiv Instituta, ali je uspeo da se vrati mnogo brže nego što se očekivalo. Iako nije dostigao punu fizičku spremu, stavio se na raspolaganje stručnom štabu, pa će Aruabarena morati da proceni da li da mu ukaže poverenje od prvog minuta ili da ga sačuva za nastavak utakmice. Ukoliko kapiten ne bude u početnoj postavi, njegovo mesto mogao bi da zauzme Rodrigo Batalja, koji se nedavno vratio na teren posle gotovo godinu dana pauze zbog operacije ahilove tetive.

Druga nedoumica odnosi se na poslednje mesto u napadačkom triju. Uz Leonela Floresa i Migela Merentijela, za poziciju u startnoj postavi konkurišu Sebastijan Vilja i Alan Velasko. Vilja bi doneo brzinu, prodornost i sposobnost da napadne protivničku odbranu po bokovima, dok bi Velasko mogao da doprinese boljem povezivanju linija i većem posedu lopte. Obojica se vraćaju posle povreda, a konačan izbor zavisiće od toga kakav pristup Aruabarena želi da nametne domaćinu. U odnosu na prvi meč, očekuje se i povratak Fakunda Erere u srce odbrane umesto Ajrtona Koste, koji je odmarao u prvenstvenom duelu protiv Taljeresa.

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Na drugoj strani, Vasko da Gama u revanš ulazi sa prednošću, ali i sa upozorenjem. Ekipa Pedra Emanuela poražena je od Sao Paula rezultatom 1:0 u brazilskom prvenstvu, čime je prekinut njen niz od sedam utakmica bez poraza. Taj neuspeh ostavio ih je na 15. mestu sa 35 bodova, samo tri više od zone ispadanja, ali i četiri manje od pozicija koje vode u naredno izdanje Kopa Sudamerikane. Ipak, taj rezultat ne menja mnogo planove za teško opisivu, a južnoamerički savršeno poznatu noć na Marakani, sa jasnim ciljem: odbraniti prednost i iskoristiti svaki prostor koji protivnik ostavi u pokušaju da se vrati u život.

Paulo Enrike, jedan od najzapaženijih pojedinaca prvog susreta, predstavlja važnu nepoznanicu u domaćem sastavu. Desni bek je zbog povrede morao da napusti teren na poluvremenu prvenstvenog duela sa Sao Paulom, pa će njegov status zavisiti od oporavka. U ostalim linijama ne očekuju se veće promene u odnosu na tim koji je slavio na Bombonjeri.

Dodatnu draž čitavoj priči daje i mesto odigravanja utakmice. Posle brojnih pregovora, žalbi i pravnih sporova, odlučeno je da se revanš odigra na Marakani, pred oko 70.000 navijača Vaska i približno 4.000 pristalica Boke. Klub iz Rija nije mogao da ugosti Argentince na svom stadionu Sao Žanario, koji ne ispunjava uslove KONMEBOL-a za susret ove važnosti. Konzorcijum Fla-Flu, zadužen za upravljanje Marakanom, protivio se odigravanju utakmice na tom mestu, ali je sud u Rio de Žaneiru na kraju presudio u korist Vaska. Tako će stadion koji je bio domaćin finala svetskih prvenstava 1950. i 2014. godine ponovo postati pozornica velikog južnoameričkog okršaja.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA SUDAMERIKANA (POLUFINALE) - REVANŠ

Sreda

02.30: (2,65) Vasko da Gama (3,15) Boka Juniors (2,80) - prvi meč 1:0

*** kvote su podložne promenama