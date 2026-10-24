Marezi Milovanović postaje udarna pesnica Pompeja, da li se vraća Ivanović?

Bivši igrač Partizana je sa tri gola ove sezone prvi strelac ekipe u Čempionšipu, iako nijednom nije odigrao 90 minuta. Po učinku je ispred Zeka Svansona, Adrijana Segečića i Ebua Adamsa koji su po dva puta tresli mreže protivnika.

Čini se da je Milovanović brzo osvojio srca navijača Portsmuta, već ima širok repertoar pesama koje mu pevaju, bilo da igraju kod kuće, bilo na strani.

"To je nešto zaista predivno. Naši navijači su nešto posebno i stvarno sam srećan ovde. Uživam u tome, izuzetni su, jedva čekam da izađem opet pred njih i zaigram. Čak i u gostima su glasni, sve je predivno", oduševljen je Milovanović.

13.30: (2,45) Portsmut (3,35) Milvol (2,90)

On je ovog leta za 3.500.000 evra stigao iz redova Almerije i potpisao ugovor na četiri godine. Ima ukupno 418 minuta na terenu i tri pogotka. Marko veruje da je to samo početak i primećuje veliku razliku u odnosu na klubove za koje je do sada igrao.

"Čempionšip se mnogo razlikuje od svih liga u kojima sam do sada igrao, tako da mi je potrebno vremena da se prilagodim. Do sada je sve bilo izuzetno. Različito je, fizički je zahtevnije jer u svakom meču moram da se borim sa protivničkim štoperima koji su veoma snažni i brzi, ali mislim da to mogu. Trudim se, ponekad ne uspem da postignem gol, ali pomažem drugovima na sve moguće načine", kaže Milovanović.

Posle nešto slabijeg starta, Portsmut je zaigrao bolje. Tim Džona Musinja je neporažen u poslednja tri kola, osvojili su sedam bodova. Ostali su neporaženi i na gostovanju Vulverhemptonu (1:1), u meču u kojem je Milovanović odigrao ukupno 37 minuta.

"Tim se dobro oporavio i to smo dokazali na terenu. Poraz od Sautemptona nas je pogodio više nego što možete da zamislite, ali smo se odmah fokusirali na naredne obaveze. Mogu mnogo da pomognem ekipi", ubeđen je Milovanović.

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Za Džona Murinja najveći izazov je kako da učini da Milovanović bude spreman da igra svih 90 minuta.

"Mislim da je zaista dobar igrač. Ume da zadrži loptu, fizički je vrlo pokretljiv. Jedina manja zamerka je što nije uspevao da ostane potpuno spreman, ali davao je golove i bio je pretnja po gol. Na nama je da sada učinimo da konstantno bude na terenu i to će i za Marka biti velika stvar, jer će onda davati golove. Dobro se slaže sa kolegama u igri, kao i Kolbi, radi mnogo toga za saigrače", poručio je Musinjo.

Na drugoj strani, mala misterija. Menadžer Milvola Aleks Nil rekao je da će se protiv Portsmuta u ekipu vratiti jedan od niza povređenih igrača, ali novinarima nije želeo da otkrije o kom se radi, tako da su ostala nagađanja da li je reč o Mihailu Ivanoviću, Lukasu Jensenu, Masimu Luongu, Kasperu de Noru, Džošu Koburnu, Tajriku Arkonteu ili Matijasu Servaisu.

"Mogu da vam kažem da će jedan igrač biti u timu, to je pozitivna stvar, u redu smo. Ali zsiata ne mogu da vam kažem ko je to", poručio je Nil.

Gosti iz Londona su u padu forme, posle dobrog starta počeli su da posrću i u poslednjih sedam kola imaju tri remija, tri poraza i samo jednu pobedu.

ČEMPIONŠIP, 12. KOLO

Petak

Bolton - Midlsbro 1:5 (1:3)

/Ber 45+2 - Moris 13, Lankšir 31, 78, Brant 39ag, Kozijer Duberi/

Subota

13.30: (1,75) Šefild Junajted (3,60) Derbi (4,90)

13.30: (2,45) Portsmut (3,35) Milvol (2,90)

13.30: (3,25) Čarlton (3,45) Norič (2,20)

16.00: (3,60) Preston (3,45) VBA (2,05)

16.00: (2,50) KPR (3,35) Svonsi (2,85)

16.00: (2,85) Linkoln (3,40) Barnli (2,45)

16.00: (1,40) Vulverhempton (4,70) Votford (8,00)

16.00: (2,35) Stouk (3,35) Bristol Siti (3,05)

16.00: (1,70) Vest Hem (3,90) Sautempton (4,80)

16.00: (2,75) Blekburn (3,20) Reksam (2,65)

16.00: (2,85) Kardif (3,60) Birmingem (2,35)

*** kvote su podložne promenama