Marin evocirao uspomene, zahvalio se Borjanu i poručio: Uz punu Marakanu do nove velike pobede
Vreme čitanja: 2min | uto. 20.10.26. | 16:46
Bivši kapiten, sada tehnički direktor Crvene zvezde pričao o prošloj i predstojećoj utakmici sa Kopenhagenom
Sa kapitenskom trakom oko ruke predvodio je Marko Marin fudbalere Crvene zvezde u domeču sa Kopenhagenom 2019. godine. Bilo je to u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, kroz koje su crveno-beli uspešno prošli i domogli se elitnog takmičenja drugi put zaredom, pošto su prethodno na taj podvig čekali dve i po decenije.
Sudbina je ponovo spojila Crvenu zvezdu i Kopenhagen, ovaj put u trećem po kvalitetu UEFA takmičenju - Ligi konferencije. Opet je tu Marko Marin, ali sada kao tehnički direktor kluba iz Ljutice Bogdana.
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U razgovoru za klupski sajt nekadašnji vezista prisetio se prethodnog susreta sa Dancima i izneo svoja očekivanja od predstojećeg, koji je u četvrtak od 18.45 na stadionu Rajko Mitić.
Tokom evociranja uspomena na revanš i čuvenu penal-seriju na Parkenu, Marin je posebno istakao Milana Borjana.
"Utakmice sa Kopenhagenom uvek nas podsete na gostovanje u Danskoj, koje nam je svima ostalo u sećanju. To je jedno lepo iskustvo koje se ne zaboravlja i zbog kojeg se svaki novi susret sa njima dočekuje sa posebnim emocijama. Bio je ogroman pritisak, ali smo od prvog minuta verovali da ćemo se plasirati u plej-of. Kod gola se otvorio prostor, poslao sam loptu Boaćiju na drugu stativu i on je to sjajno iskoristio. Posle crvenog kartona Milunovića nije bilo lako, ali smo uspeli da obezbedimo jedanaesterce i na kraju u istorijskoj penal seriji slavimo. Posebne pohvale zaslužuje Borjan, koji je bio jedan od junaka utakmice. Sjajnim odbranama u penal seriji dao je veliki doprinos istorijskoj pobedi Zvezde. Takve utakmice se pamte celog života i najbolje pokazuju snagu Crvene zvezde", podvukao je Marin.
Optimista je Marin pred novi okršaj srpskog i danskog kluba.
"Kopenhagen je organizovan i stabilan klub sa velikim evropskim iskustvom, kao i redovan učesnik grupnih faza. Znamo kako igraju i svesni smo da nas čeka težak i zahtevan meč protiv kvalitetnog protivnika, ali verujemo da možemo da nametnemo ritam i ostvarimo dobar rezultat. U ovakvim utakmicama detalji odlučuju, zato je važno da budemo fokusirani tokom svih devedeset minuta".
Za kraj, imao je nekadašnji kapiten Crvene zvezde poruku za navijače.
"Znamo svi šta Marakana znači u evropskim okvirima i koliko je teško svakom protivniku kada kroči na naš stadion. Kao igrač sam doživeo tu neverovatnu energiju sa tribina koja vam daje snagu i kada deluje da je ponestalo, a danas sa ove pozicije vidim koliko našim momcima znači ta podrška. Navijači su naš dvanaesti igrač i prepoznaju svaki važan momenat. Pozivam sve zvezdaše da dođu 22. oktobra, da ispune tribine Marakane i naprave atmosferu kakvu samo oni umeju. Uz punu Marakanu i pravu zvezdašku energiju uveren sam da možemo do još jedne velike evropske pobede", zaključio je Marko Marin.