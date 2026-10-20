Marin evocirao uspomene, zahvalio se Borjanu i poručio: Uz punu Marakanu do nove velike pobede

U razgovoru za klupski sajt nekadašnji vezista prisetio se prethodnog susreta sa Dancima i izneo svoja očekivanja od predstojećeg, koji je u četvrtak od 18.45 na stadionu Rajko Mitić.

Tokom evociranja uspomena na revanš i čuvenu penal-seriju na Parkenu, Marin je posebno istakao Milana Borjana.

"Utakmice sa Kopenhagenom uvek nas podsete na gostovanje u Danskoj, koje nam je svima ostalo u sećanju. To je jedno lepo iskustvo koje se ne zaboravlja i zbog kojeg se svaki novi susret sa njima dočekuje sa posebnim emocijama. Bio je ogroman pritisak, ali smo od prvog minuta verovali da ćemo se plasirati u plej-of. Kod gola se otvorio prostor, poslao sam loptu Boaćiju na drugu stativu i on je to sjajno iskoristio. Posle crvenog kartona Milunovića nije bilo lako, ali smo uspeli da obezbedimo jedanaesterce i na kraju u istorijskoj penal seriji slavimo. Posebne pohvale zaslužuje Borjan, koji je bio jedan od junaka utakmice. Sjajnim odbranama u penal seriji dao je veliki doprinos istorijskoj pobedi Zvezde. Takve utakmice se pamte celog života i najbolje pokazuju snagu Crvene zvezde", podvukao je Marin.