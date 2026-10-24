Marko Nikolić obrnuo krug: Godina dana bez poraza u prvenstvu

Marko Nikolić je u odnosu na tim koji je igrao na Itihadu ostavio istog golmana i četvorku u odbrani. Promenio je ceo vezni red i jednog špica. Luka Jović je ostao na klupi, kao i Žoao Mario, Kervin Arijaga, Razvan Marin, dok je Lovro Majer izostao zbog povrede.

A, Nikolić i AEK su večeras obrnuli ceo krug. Prošlo je tačno godinu dana od poslednjeg poraza crno-žutih u prvenstvu Grčke! Poslednji tim koji je uspeo da pobedi šampiona je Olimpijakos u meču odigranom 26. oktobra prošle godine. Nakon toga AEK je ređao pobede, poneki remi i okitio se titulom. I u istom ritmu je nastavio i u novoj sezoni.

Panetolikos je, istina, u lošem ritmu. Došao je na „Aja Sofiju“ sa četiri uzastopna poraza za sobom. Ideja mu je bila da se brani, pa koliko izdrži. I istrajao je cela četiri minuta. Toliko je bilo potrebno da proradi veza Mantalos, koji je asistirao – Mukudi, koji je pogodio mrežu.

Kada se tako otvori utakmica, onda je pesma posle toga igrati. AEK je nastavio da melje, a u 23. minutu je Vitalis upisao asistenciju za Koitu, koji je duplirao prednost žuto-crnih.

Do kraja poluvremena već je bilo tri razlike. Koita je preuzeo ulogu ključnog dodavača, a Zini se upisao u strelce. U tri gola učestvovalo je gotovo polovina AEK-ovog tima. Svaki trener mora tim da bude zadovoljan. A, moglo je da bude i ubedljivije.

U devetom minutu nastavka Zini je oboren u šesnaestercu gostiju, a Varga je preuzeo ulogu egzekutora sa bele tačke. Iako je na semaforu stajalo 4:0, Nikolić je rešio da u 62. minutu pošalje na teren Luku Jovića, Marina, Zubkova i Kutešu. Čisto da se malo rastrče bez nekog velikog pritiska na leđima. "Petardu" je na kraju bacio Zubkov. Da se zaokruži godina bez poraza u prvenstvu Grčke.