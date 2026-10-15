Marko Nikolić ponosan na poraz: Nije fer, sudije uticale na rezultat
Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 03:31
Srpski trener žali što AEK nije imao više sreće
Bio je Marko Nikolić na dobrom putu i u drugom kolu Lige šampiona, njegov AEK je vodio protiv Šahtjora u Londonu, ali se na kraju vraća u Grčku poražen pošto u poslednjih desetak minuta nije uspeo da sačuva ni bod jer je primio dva gola.
Srpski strateg je bio pomešanih osećanja nakon meča. Ponosan na izdanje svog tima, ali i razočaran nedostatkom sreće, sudijskim kriterijumima i konačnim rezultatom.
“Rezultat nije fer u poređenju sa onim što se dešavalo na terenu. Veoma sam posvećen i skoro nikada neću reći da sam srećan nakon poraza, ali večeras jesam! Bili smo mnogo bolji na terenu, imali smo šanse, stative, njihov golman je branio… Protivnik je imao jedan šut u prvom poluvremenu i još jedan u drugom nakon kornera. Sreća nam se nije osmehnula, okrenula nam je leđa u dve situacije. Oni su imali ogromnu količinu sreće”, rekao je srpski trener nakon utakmice.
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Smatra da je njegov tim oštećen.
“Dve odluke sudije su uticale na rezultat. Mislim na penal, koji mi i dalje nije jasan. Dobio sam neka objašnjenja da je bio faul, ali niko zapravo ne zna tačno. Druga stvar je to što smo igrali sa 10 igrača i u tom periodu smo primili nesrećan gol, sa same gol-linije. Ali takve stvari i nesrećne okolnosti se dešavaju. To ne menja sliku o izdanju mog tima. Bili smo agresivni, pokazali dobar nivo energije i motivacije. Želim da uputim veliko hvala navijačima AEK-a. To se ne viđa često. Srećan sam i zbog njihovog izdanja. Izvinjavam se što im nismo podarili pobedu, ali nastavljamo da radimo i spremamo se za meč protiv Mančester Sitija”.
Da li biste voleli da je lopta u drugom poluvremenu više išla na krilo prema Pilu?
“Da, Stavro je jedan od igrača koji su ove godine mnogo napredovali. Bio je na izlaznim vratima kada sam došao. Posvećen je, skroman, uvek daje 100 odsto i često bude nagrađen za to. Večeras je upisao asistenciju. U drugom poluvremenu mu je nedostajalo sreće jer mu drugi dodir sa loptom nije bio dobar i propustio je možda najbolju šansu koju smo imali za gol. Ali i to je uvek timski trud. Neko je poslao taj pas ka njemu. Te stvari su povezane”.
Što se tiče bizarnog gola koji je prelomio utakmicu u 80. minutu posle očajne reakcije italijanskog golmana Brinjolija…
“Bile su to nesrećne okolnosti. Trudim se da budem objektivan. Proverio sam podatke sa utakmice i sa našim analitičarima. Imali smo pet-šest šansi za gol, dosta šuteva…. Ali, kada ne postignete gol, možete da ga primite, što se nažalost i desilo. Ne možete sve šanse da pretvorite u golove, ali mi smo ni iz čega primili gol. Kada se to dogodi, uglavnom izgubite utakmicu. Zato mi je krivo zbog naših igrača i naših navijača. U suštini mislim da rezultat nije bio pravedan, ali to je što je”.