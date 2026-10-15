Marko Nikolić ponosan na poraz: Nije fer, sudije uticale na rezultat

Smatra da je njegov tim oštećen.

“Dve odluke sudije su uticale na rezultat. Mislim na penal, koji mi i dalje nije jasan. Dobio sam neka objašnjenja da je bio faul, ali niko zapravo ne zna tačno. Druga stvar je to što smo igrali sa 10 igrača i u tom periodu smo primili nesrećan gol, sa same gol-linije. Ali takve stvari i nesrećne okolnosti se dešavaju. To ne menja sliku o izdanju mog tima. Bili smo agresivni, pokazali dobar nivo energije i motivacije. Želim da uputim veliko hvala navijačima AEK-a. To se ne viđa često. Srećan sam i zbog njihovog izdanja. Izvinjavam se što im nismo podarili pobedu, ali nastavljamo da radimo i spremamo se za meč protiv Mančester Sitija”.

Da li biste voleli da je lopta u drugom poluvremenu više išla na krilo prema Pilu?

“Da, Stavro je jedan od igrača koji su ove godine mnogo napredovali. Bio je na izlaznim vratima kada sam došao. Posvećen je, skroman, uvek daje 100 odsto i često bude nagrađen za to. Večeras je upisao asistenciju. U drugom poluvremenu mu je nedostajalo sreće jer mu drugi dodir sa loptom nije bio dobar i propustio je možda najbolju šansu koju smo imali za gol. Ali i to je uvek timski trud. Neko je poslao taj pas ka njemu. Te stvari su povezane”.

Što se tiče bizarnog gola koji je prelomio utakmicu u 80. minutu posle očajne reakcije italijanskog golmana Brinjolija…

“Bile su to nesrećne okolnosti. Trudim se da budem objektivan. Proverio sam podatke sa utakmice i sa našim analitičarima. Imali smo pet-šest šansi za gol, dosta šuteva…. Ali, kada ne postignete gol, možete da ga primite, što se nažalost i desilo. Ne možete sve šanse da pretvorite u golove, ali mi smo ni iz čega primili gol. Kada se to dogodi, uglavnom izgubite utakmicu. Zato mi je krivo zbog naših igrača i naših navijača. U suštini mislim da rezultat nije bio pravedan, ali to je što je”.