Rekao je Marko Nikolić u obraćanju navijačima da će ostati u klubu, iako su ga mediji selili na razne destinacije, uključujući i Italiju.

Ruski mediji, pre svih Čempionat, objavio je novu informaciju, koja samo potvrđuje da će srpski trener i u narednoj sezoni biti mašinovođa Lokomotive.

Po saznanjima ovog portala, Nikolić će do kraja nedelje potpisati novi ugovor sa ruskim klubom i to na tri godine, do juna 2024. godine. Toliko o tome da je u lošim odnosima sa rukovodstvom i da mu se vizija razvoja kluba ne podudara sa onim kako čelnici moskovskih „železničara“ razmišljaju drugačije od njega. Novi ugovor doneće i povišicu srpskom stručnjaku, koji će ubuduće zarađivati 1.800.000 evra godišnje.

Nikolić je u Lokomotivu došao pre godinu dana, pred kraj prethodne sezone. Doveo je tim do Lige šampiona, a u tek završenoj takmičarskoj godini osvojio je Kup Rusije i zauzeo treće mesto u prvenstvo, dovoljno za Ligu Evrope.

Sve je to veliki uspeh ako se uzme u obzir da je Marko Nikolić dočekan sa potcenjivanjem i omalovažavanjem u Rusiji, pogotovo što je na klupi Lokomotive nasledio legendu kluba Jurija Sjomina.

Iako se do sada uzdržavao od komentarisanja aktuelnog trenera, izgleda da je Sjomina „žacnula“ odluka uprave kluba da produži ugovor sa Nikolićem, pa je u negativnom kontekstu prokomentarisao rad srpskog stručnjaka.

„Da li sam spokojan kada je u pitanju budućnost Lokomotive sa Nikolićem? Ne, nisam spokojan. Utakmica sa Salcburgom je bila izuzetno važna, sa pobedom su mogli da pređu u Ligu Evrope, a on je u tim stavio sedmoricu defanzivnih igrača. I izgubio. Kako onda mogu da budem miran“, rekao je Sjomin za Meč televiziju.

Uglavnom, napadi na Nikolića se nastavljaju, a Lokomotiva nastavlja da vozi i da pobeđuje. Kao u onoj beduinskoj izreci o psima i karavanima koji prolaze...