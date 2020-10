Stigao je Marko Nikolić i do najveće utakmice u dosadašnjoj karijeri. Sutra će odmeriti snage sa prvakom Evrope. Njegova Lokomotiva u drugom kolu grupne faze Lige šampiona dočekuje aktuelnog evropskog šampiona Bajern.

Bavarci su i u novoj sezoni nastavili tamo gde su stali u prošloj. Pregazili su Atletiko i kao ultrafavorit stižu u Moskvu.

“Bajern je najbolji tim u Evropi. Aktuelni osvajač Lige šampiona. Imamo veliko poštovanje prema protivniku. Ali ovo je fudbal. Sutra treba da damo dve od sebe na terenu. Svaki igrač u timu. Znam da će tako i biti. Pripremali smo se, gledali neke njihove utakmice. Disciplina je bitna. Samopouzdanje i kvalitet imamo. Plus igramo na domaćem terenu. U normalnom smo raspoloženju. Svi smo srećni što ćemo igrati protiv tako kvalitetnog tima”, rekao je Nikolić na konferenciji za medije uoči okršaja sa Bajernom.

Ruska javnost prilično pesimistično ispraća Lokomotivu na megdan Bajernu.

“Skepsa oko nas? To su normalne stvari u fudbalu. Moj posao nije da odgovaram onima koji ne veruju u nas. To nije moj problem. Moj posao je da radim sa ekipom i da se taj rad vidi na terenu. Ozbiljno se pripremamo jer je fudbal naš posao. Čeka nas duel sa najboljim timom Evrope. Biće ovo lepa prilika da gledate vrhunski nivo fudbala. I da vidite kako će se ruski tim suprostaviti takvoj ekipi. To me čini srećnim”.

Nikolić ne ističe belu zastavicu unapred.

“Moram da razmišljam da idemo na pobedu. Znam sa čime se susrećemo. Ali ja uvek želim da pobedim. Sada ne mogu da kažem da bi remi bio dobar rezultat. A možda bi mogao da bude. Bajern je jako opasan u tranziciji, ali i u standardnim fudbalskim elementima. Imaju mnogo brzih i kvalitetnih igrača. Mnogo napadaju preko krila. A tu je i Levandovski - najbolji strelac Evrope. Imaju mnogo kvaliteta. Ali i mi imamo neke naše prednosti koje ćemo pokušati da iskoristimo”, poručio je Nikolić.

Srpski stručnjak je dodao i da su iskusni Slobodan Rajković i Vladislav Ignjatijev spremni za meč posle povreda koje su imali u minulom periodu.