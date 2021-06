Došlo vreme da novinari nisu sigurni koga da nazovu predsednikom Fudbalskog saveza Srbije. Ali jedan od pretendenata na to mesto, Marko Pantelić, do skora u v.d. statusu na Terazijama, tvrdi da je on i dalje broj jedan u Savezu, a da je opozicija na čelu sa Nenadom Bjekovićem njegovu smenu organizovala na nelegalan način zbog čega očekuje i pomoć države.

Međutim, u izjavi za Srpski telegraf, Pantelić dodaje i da je Bjeković samo radio za interese drugih ljudi. Koga?

“Iza svega stoje Novica Tončev i Jovan Šurbatović. Oni su organizatori ovog nelegitimnog čina u FSS. Razlog je sklanjanje Dragomira Lazovića, predsednika Zajednice klubova Superlige i FK Javor, sa mesta člana FSS“, kategorički će Pantelić za Srpski telegraf.

Tvrdi dalje, sklonjen je zbog,..

“Bio sam protiv proširenja lige, jer se na taj način krši zakon o Sportu države Srbije, a samo proširenje bi unazadilo srpski fudbal... Smenom Dragomira Lazovića kod njih se pojavio strah da će izgubiti svoja mesta i kršenjem svih propisa i zakona kreću protiv mene“.

I zato...

“Ja sam se u ovu zemlju vratio da živim isključivo zato što verujem u svoju državu i organe koji predstavljaju našu državu. Čvrsto verujem u najbržu moguću reakciju svih organa, to jest inspektora pri Ministarstvu omladine i sporta. Ovo nije pitanje pojedinca, već se isključivo radi o interesima srpskog fudbala. Vreme je da se uhvatimo u koštac s ljudima koji predvode ono najcrnjem u domaćem fudbalu što su ovim činim i dozakali“, završava Pantelić mini-intervju za Srpski telegraf.