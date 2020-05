Marković: Čestitam Zvezdi na tituli, a da li je bilo regularno, to je na njima

Ofanzivni vezista Partizana Lazar Marković postigao je pogodak u slavlju ekpe nad Mladosti iz Lučana i bio jedan od najzaslužnijih za dobro otvaranje utakmice Parnog valjka. Marković je pokazao jasan uspon forme i mogao bi da bude jedan od važnijih igrača ekipe Sava Miloševića u samom finišu sezone.

"Mislim da je bilo dosta od mene - gol. Igrali smo dobro, dobro smo se osećali, idemo u Surdulicu ka osvajanju Kupa Srbije", rekao je Marković.

Crno-beli u Superligi ciljaju drugo mesto, pošto je Crvena zvezda već overila šampionsku titulu.

"Mi uvek ciljamo titulu, ali tako je kako je, drugi smo, to je OK".

Čini se da niste zadovoljni drugom pozicijom?

"Nismo, ali kao šta sam rekao, tako je kako je. Zvezda je osvojila titulu, da li je bilo regularno ili ne, to je na njima... I to je to. Ostaje nam kup i idemo da ga osvojimo", zaključio je Marković.

ASANO: MORAM DA NASTAVIM OVAKO

Razloga za zadovoljstvo imao je i brzonogi Japanac Takuma Asano, koji je baš kao i Lazar Marković bio najzaslužniji za dobre akcije domaćina u prvom poluvrmeneu.

"Srećan sam sada kada sam postigao gol. Sadik je dobro kreirao akciju, ja sam dodao Nathu, Natho mi je vratio loptu, to je bio lak šut. Svi su učestvovali kod postizanja gola. Za mene je ovo bila dobra utakmica, ali mogao da sam da postignem još jedan gol ili da upišem još jednu asistenciju danas. Moram da nastavim ovako", rekao je Asano.