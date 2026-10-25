Markus Tiram - agregat koji šampionskoj mašini ne dozvoljava da stane

Ipak, nepravedno bi bilo reći da Inter nije zaslužio pobedu nakon svega što je viđeno na današnjem meču, u kojem je bio znatno bolji rival.

Da je sastav Kristijana Kivua ostao bez prvog mesta u ovom kolu i prepustio ga Laciju, najveća odgovornost bi išla na dušu španskog tandema David de Hea - Alehandro Himenez . Prvi je pravio čuda na golu tokom najvećeg toka utakmice i upisao osam uspešnih infervencija, dok je drugi postigao evrogol u 65. minutu i poremetio planove domaćina.

Gosti iz Firence su do vođstva stigli u 65. minutu prelepim pogotkom nekadašnjeg igrača Milana, koji je udarcem sa distance iznenadio Provedela i ostavio Meacu u šoku. Inter je nakon primljenog gola krenuo na sve ili ništa. Kristijan Kivu je uveo dodatne napadače i osvežio vezni red, ali je zid ispred gola Fjorentine delovao nesalomivo. Karlos Augusto je dva puta pogodio okvir gola u istom napadu u 71. i 72. minutu, dok je sjajni De Hea nizao odbrane pred naletima domaćih, pa se činilo da su bodovi odlepršali iz Milana.

Međutim, pritisak Nerazura je konačno urodio plodom na samom ulasku u sudijsku nadoknadu. U 91. minutu Dijuf je uputio precizan pas ka Markus Tiramu, a francuski napadač je preciznim udarcem precizno kao na bilijaru savladao do tada nepogrešivog De Heu i doneo izjednačenje. Bio je to samo uvod u potpuni preokret i dramu kakva se ove sezone redovno viđa na interovim utakmicama.

Svega četiri minuta kasnije, u petom minutu nadoknade, ponovo je u glavnoj ulozi bio neumorni Tiram. Mladi defanzivac gostiju Valdepenjas napravio je veliku nepromišljenost u svom kaznenom prostoru i povukao francuskog asa, a sudija Marijani bez oklevanja pokazao na belu tačku uz žuti karton za defanzivca Fjorentine. Odgovornost je preuzeo Pjotr Zjelinski i hladnokrvno poslao loptu iza leđa De Hee za konačnih 2:1 i veliko slavlje, kojim je Inter sačuvao sam vrh tabele.