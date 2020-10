Preživeo je Inter još jedno leto u kojem su klubovi atakovali na Lautara Martineza u pokušaju da na ovaj ili onaj način stignu do potpisa. Već dve godine praktično Inter se bori s natpisima italijanske, te španske i ostrvske štampe oko Lautarove budućnosti. Od toga da je dogovorio transfer u drugi klub – uglavnom se pričalo o Barseloni – do svih detalja transfera koji se i dalje nije dogodio...

Izgleda da je Lautaro na kraju ipak poslušao reči svojih sunarodnika i Interovih legendi Havijera Zanetija, Estabana Kambijasa i Ernana Krespa, odnosno prelomio u korist Nerazura kako bi ostao i dalje se fudbalski razvijao na stadionu Đuzepe Meaca.

Kako su kapije transfer pijace za ovu godinu završene, sportski sektor Intera odlučio je da krene u nadogradnju platnog i igračkog statusa pojedinaca. Naime, direktori Bepe Marota i Pjero Auzilio otvoriće pregovore sa trojicom igrača o novim ugovorima s poboljšanim finansijskim uslovima.

Italijanskoj i štampi širom Evrope svakako je najinteresantnija priča oko novog ugovora Lautara Martineza. U javnosti se već pojavljuju detalji neproverenih izvora o “anti-Juve“ klauzuli, plati i novoj fiksnoj otkupnoj ceni, ali dobro obavešteni milanski list Gazeta delo Sport ipak raspolaže informacijama kojima se može verovati.

Marota je, naime, već stupio u kontakt s Lautarovim agentima Serhijem Zarateom i Albertom Jakeom, te ih pozvao u klupsku centralu u Viale della Liberazione kako bi ovog meseca razgovarali o detaljima. Argentinac je i dalje pod ugovorom koji važi do juna 2023. i plati od 1.500.000 evra bez bonusa, što je daleko ispod njegove realne vrednosti. Kako se navodi, za njega je spremljena plata od minimum 7.000.000 evra, što znači da će biti u rangu, ako ne i ispred najplaćenijih igrača u timu – Romelua Lukakua, Aleksisa Sančeza i Kristijana Eriksena. Ako bi sve prošlo kako treba, ugovor bi bio potpisan već u novembru, u trajanju do juna 2025. godine.

Međutim, milanski list ne tvrdi da će sve proći glatko, s obzirom da u Lautarovom okruženju znaju šta je Barselona nudila i koliko bi zaista Argentinac mogao da zaradi. A to je preko 12.000.000 evra godišnje, koliko mu je katalonski gigant obećavao da je došao na Kamp Nou. Samim tim govori se o bonusima koji bi skupo koštali Inter, pa bi primanja išla i na 10.000.000 evra, ali klub je spreman da i o tome razgovara.

Slučaj Alesandra Bastonija takođe je prilično zanimljiv. Antonio Konte je mladog štopera lansirao u zvezde u sistemu sa tri štopera, vremenom postaje sve važniji član startne postave, pa je samim tim vrlo logično da se pregovara o novom ugovoru. Jer, Bastoni je trenutno na omladinskoj plati od 300.000 evra godišnje, uz ugovor do juna 2023. Naravno, Bastoni bi dobio i značajnu povišicu i produžetak saradnje, jer se najozbiljnije nalazi u klupskim planovima s obzirom da je pokazao napredak dostojan dresa Nerazura.

Najjednostavniji posao Inter bi trebalo da ima sa Robertom Galjardinijem. Vezista koji je kod nekih prethodnih trenera praktično bio na izlaznim vratima, kod Kontea je dobio važno mesto u timu i redovan je prvotimac. Od prekida pauze zbog pandemije Covid-19 stalno počinje utakmice, Konte mu veruje i novu sezonu je već počeo sa golom i asistencijom u Seriji A. On sa Nerazurima ima ugovor takođe do juna 2023. godine, uz platu od 1.500.000 evra kao i Lautaro, a on navodno ne želi da ucenjuje upravu i spreman je za fer uslove kako bi nastavio svoj boravak u Interu.

