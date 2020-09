Sve je pre sedam dana u Marseju izgledalo idilično. Trijumf na Parku Prinčevu prinčeva podgrejao je temperaturu u francuskoj luci do tačke ključanja. Dok se slavila velika pobeda u Parizu, maštalo se i o tituli. Jer je delovalo da je Viljaš Boaš sklopio sve kockice...

A onda je usledilo ono tipično za Olimpik iz Marseja. Bivši šampion Evrope je ponovo počeo da oscilira i uspeo da za tri dana da devalčvira sjajan start. Posle Pariza usledio je poraz od Sent Etjena, a ove večeri samo remi u sudaru sa Lilom (1:1). Dobro, nije mogao Marsej dda računa na sigurne bodove protiv Lila, ali su navijači očekivali više.

Izveo je Viljaš Boaš možda i najjaču postavu u ovom trenutku. Međutim, Marsej se pošteno mučio. Lil je stigao do prednosti u 49. minutu. Bili su bolji gosti tokom celog meča, oslikava i to statistika sa Velodroma. Teško je Olimpik dolazio do pozicije za šut.

Međutim, domaćin je podigao ritam u finišu. Počeo da igra sa više rizika. Pokušao je Boaš uvođenjem Radonjića, ali je spas stigao od Žermena. Odlično se snašao posle kornera Sansona i glavom postavio konačan rezultat.

IGA 1 – 4. KOLO

Petak

Lion - Nim 0:0

Subota

Lans - Bordo 2:1 (0:0)

/Ganago 47, Kakuta 59pen - Kalu 90+5/

Ren - Monako 2:1 (0:1)

/Nzonzi 81, Trufe 90+1 - Ben Jeder 28/

Nedelja

Brest - Pari Sen Žermen 0:3 (0:2)

/Mbape 38pen, Di Marija 45+1, Markinjos 66/

Brest - Lorijan 3:2 (2:1)

/Perau 30, Munije 32, Honorat 62 - Herele 34 ag, Monkudi 90+1/

Mec - Rems 2:1 (1:1)

/Niane 18 i 88 - Dia 43 pen/

Monpelje - Anže 4:1 (2:1)

/Sake 18, Delor 43 i 60, Mole 86 - Bahoken 25/

Strazbur - Dižon 1:0 (0:0)

/Mitrović 81/

Nant - Sent Etjen 2:2 (0:1)

/Simon 71, Emond 85 - Oučiče 2, Makon 66/

Marselj - Lion 1:1 (0:0)

/Žermen 86 - Arauho 47/

***kvote su podložne promenama