Problemi za Marsej na sve strane. Divljanje navijača oko trening kompleksa krajem januara, razrešenje dužnosti Andrea Vilaš-Boaša, serija utakmica bez pobede u Ligi jedan kojoj se ne nazire kraj. Verovatno ni fudbaleri ekipe sa Velodroma nisu svesni kako su večeras osvojili bod jer su se u poslednjih pola sata branili od Bordoa ne sa jednim, već sa dva igrača manje - 0:0.

Frustracije usled loše rezultatske serije i svega što se dešava van terena eskalirale su na travnatoj podlozi Matmut Atlantika. U razmaku od četiri minuta, negde oko isteka sat vremena igre, glavni sudija Brisar desetkovao je Marselj. Ako kod starta Darija Benedeta koji je s vidnom namerom startom sa leđa hvatao noge rivala u makaze, nije bilo dileme, veliko je pitanje da li je Balerdi zaslužio direktno isključenje za povlačenje i obaranje Oudana. Glavni arbitar je verovatno cenio da je Argentinac bio poslednji igrač odbrane, ali mnogi se neće složiti sa takvim rezonovanjem.

U svakom slučaju bila su to dva crvena kartona kojima je ekipa Marselja došla do brojke od sedam - više od bilo kojeg drugog tima koji nastupa u pet najkvalitetnijih evropskih liga. Prava eskalacija ludila Južnjaka koji su sami sebi pucali u kolena. Već posle isključenja Balerdija bilo je jasno da Marselj ni 36 put uzastopno neće savladati Žirondince u gostima (21 poraz, 15 remija). To je zvanično najduži niz jednog tima protiv istog rivala u istoriji francuske elite.

Shodno okolnostima, do kraja utakmice su se uglavnom igrale viktorije, ali domaćin nije uspeo da prelomi meč. Najbliži tome bio je Nikola De Previl u 70. minutu kada je glavom bio zamalo neprecizan, odnosno u sudijskoj nadoknadi kada je prosuo povoljnu priliku u vodu. Koliko su razočarani u Marselju, ništa manje ne zaostaju ni Žirondinci koji su propustili idealnu priliku da prekinu niz od pet utakmica bez pobede.

FRANCUSKA 1 – 25. KOLO

Subota

PSŽ - Nica 2:1 (1:0)

/Draksler 22, Ken 76 – Lopeš 50/

Rems - Lans 1:1 (1:0)

/Zeneli 13 -

Lion - Monpelje 1:2 (1:1)

/Paketa 45+1 - Savanie 20, Vahi 65/

Nedelja

Monako - Lorijan 2:2 (0:1)

/Ben Jeder 48pen, 90+3 - Mofi 8pen, 62/

Anže - Nant 1:3 (1:2)

/Mangani 33 - Simon 4, Lousa 7, Bamba 85/

Dižon - Nim 0:2 (0:0)

/Ribar 76, Elijason 87/

Mec - Strazbur 1:2 (1:1)

/Delan 17 - Tomason 33, 84/

Ren - Sent Etjen 0:2 (0:1)

/Buanga 27, Nordan 71/

Lil - Brest 0:0

Bordo - Marselj 0:0

***kvote su podložne promenama