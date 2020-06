Mateus Lima pokušava nemoguće na Maksimiru

Ako smo već imali varaždinsko iznenađenje na Poljudu, onda bi zaista bilo previše da u 29. kolu HNL-a drugo stigne sa Maksimira. Dinamo od 18.55 časova, jasno je juri iskupljenje za poraz od Lokosa, pa im Farmaceuti ne smeju umaći. Generalno, nikada im se i nisu izvlačili, pa ako je pitanje da li se gosti nadaju čudu, onda je obavezno to konstatovati potvrdnim odgovorom. Navukli su na X ekipu Osijeka u prošlom kolu, što samo po sebi u moralnom smislu znači puno.

“Slaven Belupo je jedna od ekipa koja se već može uigravati za sedeću sezonu. Imaju jako dobar sastav i igraju specifičnu formaciju 3-5-2. Izuzetno su uspravni i koriste ta dva napadača, Krstanovića i Džefrena Bermudeza ili Mateusa Limu. Vezni red je vredan, a odbrana kompaktna s ofanzivnim bekovima Godom i Bogojevićem. Definitivno se radi o ekipi koja ima glavu i rep, a dosta je lepa za oko, ali i tvrda. Čvrsti su i kompaktni, pa će ovo biti zahtevna utakmica”, rekao je trener Dinama, Igor Jovićević, podvlačeći nama dobro poznatog Mateusa Limu, brazilskog špica koji je 2018. godine nosio dres Borca iz Čačka kao jako opasnog…

Na sve to, trener Slaven Belupa Tomislav Stipić juče je najavljujući gostovanje rekao: ”Teška je utakmica pred nama. Mi ćemo još danas na treningu pripremiti naš plan do kraja kako bismo sutra u Zagrebu zaigrali hrabru utakmicu. Veselimo se sutrašnjoj utakmici. Dinamo je u prošlom kolu izgubio od Lokomotive i to im je malo ‘poljuljalo’ planove. S obzirom na veličinu zagrebačkog kluba, oni će to sutra svim silama hteti da isprave, pa će staviti svoje najbolje igrače kao svojevrstan štit. Neće dozvoliti eksperimente s mladim igračima nakon poraza”.

Inače, što se tiče Slaven Belupa, nakon odrađene suspenzije u kadar se vraća kapiten Paracki, dok će tim do kraja sezone ostati bez prvog čuvara mreže Filipovića i standardnog štopera Mikulića. Ti nedostaci mogu ozbiljno poremetiti igru gostujućeg tima na Maksimiru.

Uz ovaj meč, danas Osijek dočekuje Goricu (21.05). Domaćin je favorit, mada to puko gledanje tabele ne pokazuje. Kako bilo, Osijek posle remija sa Slaven Belupom teško da će dozvoliti još jedan kiks, odnosno odbacivanje punog paketa bodova, budući da bi se ova ekipa pobedom drugoplasiranoj ekipi Rijeke na HNL tabeli približila na samo tri boda.

HRVATSKA 1 – 29. KOLO

Utorak

Hajduk Split – Varaždin 2:3

Istra 1961 – Inter Zaprešić 2:0

Rijeka – Lok. Zagreb 2:2

Sreda

18.55: (1,18) Din. Zagreb (6,00) Slaven Belupo (15,00)

21.05: (1,55) Osjek (3,80) HNK Gorica (5,90)

Pogledajte MOZZART NJUZZ, vaš prozor u svet sporta...





