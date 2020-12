Ljuljala se klupa Joahimu Levu posle sramote u Sevilji (0:6), a ne bude li naredne godine doveo Nemce na tron Evrope teško da će ga iko sačuvati na selektorskoj funkciji.

To je stav Lotara Mateusa, legendarnog reprezentativca Pancer divizije, proširen i za stavku po kojoj bi u slučaju kraha na EURO čistka morala da usledi na svim nivoima.

Elf nije bio šampion Starog kontinenta od 1996. i svim silama želi pohar, pa zato i puca visoko.

„Ako na Prvenstvu Evrope ne prođemo kako bismo voleli i kako očekujemo imajući u vidu kvalitet igrača, onda ne bi samo Joahim Lev trebalo da spakuje kofere, već i svi oni koji su odlučili da selektor ostane. Moraće u tom slučaju i oni da snose posledice“, kategoričan je Mateus u intervjuu za Zidojče cajtung.

Lev je dobio podršku FS Nemačke da nastavi posao, iako je u novembru pretrpeo jedan od najtežih poraza u istoriji tamošnjeg reprezentativnog fudbala.

„Kad sagledam celokupnu situaciju, vidim da nije kao pre. Čak i zvanično saopštenje povodom ostanka selektora nije do kraja precizno, kao što je ranije bio slučaj. Govori sa zadrškom. U stilu: „Samo me pustite, svi ostali nemate ideju kako se to radi“. Razumem da je dobio šansu posle neuspeha na Mundijalu 2018, ali izgubuo je poverenje navijača. Čini mi se da FS Nemačke potcenjuje to okolnost“.

U nemačkoj javnosti se sve češće govori li bi trebalo pod zastavu vratiti Tomasa Milera, Džeroma Boatenga i Matsa Humelsa, koje je Lev otpisao posle neuspeha u Rusiji.

„Zvučalo je, a i dalje zvuči, kontradiktorno. Da li su im vrata zatvorena, otškrinuta ili skroz otvorena? To više niko ne zna. Isto tako, biću precizan do kraja: voleo bih da se Lev vrati u život. Zbog njega i nemačkog fudbala“, dodao je Lotar Mateus.