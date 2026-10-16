Matić i Adžić diriguju Sasuolom

Sasuolo ima mnogo bolji učinak od Frozinonea u prvoligaškim duelima: tri pobede, dva remija i samo jedan poraz na stadionu Benito Stirpe pre tri godine. Međutim, Frozinone se pokazao kao tvrd orah na svom stadionu, vezao je dve pobede protiv Venecije i Koma, dok je Sasuolo na prethodna tri gostovanja u ovoj sezoni osvojio samo jedan bod, protiv Bolonje.

Biće interesantno videti koliko je poraz od Napolija negativno uticao na Alvinijeve igrače, a koliko je remi Sasuola sa Milanom dao krila Akvilanijevoj formaciji.

20.45: (2,40) Frozinone (3,60) Sasuolo (2,80) - MOZZART RELAX

Domaćin ima samo Griliča van stroja zbog povrede, dok je klub iz Emilije doputovao bez Lejsena, Konea, Boloka, Pjeranjola i Idzesa.

Nemanja Matić će dirigovati igrom Sasuola uz asistenciju Vasilija Adžića, koga je srpski internacionalac uzeo pod zaštitničko krilo, i to se vidi kroz sve očigledniji napredak u igri crnogorskog reprezentativca. Oko formacije Sasuola postoje dve nepoznanice: prva je između Boloka i Torstveda, a druga između Sebastijana Espozita i Bouvija. U redovima domaćina u trci za poslednje mesto startera u odbrani su Moterizi i Čitadini.

FROZINONE (4-3-3): Palmizani – Ojono, Kalvani, Monterizi, Brakalja – Šmid, Kalo, Mazini – Geđemis, Rajmondo, Kvernadze

SASUOLO (4-3-3): Murić – Činkvegrano, Ćaleta-Car, Odental, Doig – Adžić, Matić, Torstved – Berardi, Espozito, Laurijente

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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SERIJA A – 7. KOLO

Petak

20.45: (2,40) Frozinone (3,60) Sasuolo (2,80) - MOZZART RELAX

Subota

15.00: (4,80) Venecija (4,00) Napoli (1,67) - MOZZART RELAX

18.00: (5,60) Bolonja (3,90) Inter (1,62) - MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Roma (4,50) Đenova (7,00) - MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (1,90) Udineze (3,50) Leče (4,20) - MOZZART RELAX

15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX

18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX

20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama