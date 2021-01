(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Derbi Italije će početi na nuli, a završiće se na minus dva, tako barem kaže vremenska prognoza. Hladnoća će biti još opipljivija zbog praznih tribina San Sira, što i nije nužno negativno, budući da oba tima dolaze prilično uzdrmani subotnjim nastupima. Prvi put u ovom prvenstvu Milan i Inter nisu postigli gol na jednoj utakmici šampionata: Rosoneri su platili porazom i poniženjem protiv Atalante, dok je Inter redimenzionirao uzlet posle trijumfa nad Juventusom. Jedina uteha za Antonija Kontea je druga uzastopna utakmica na kojoj Samir Handanović nije kapitulirao: nije česta vest u ovoj sezoni.

Paradoksalno, Milan koji je prvi na tabeli, prošao je u šesnaestinu finala Lige Evrope, više rizikuje večeras nego Inter. Porazi od Juventusa i Atalante na San Siru na početku 2021. godine uzdrmali su samopuzdanje Rosonera. Budući da se radi o veoma mladom timu sa samo par iskusnih fudbalskih vukova, svaki pad entuzijazma koji bi preplavio Milanelo mogao bi da bude koban.

Primera radi, Milan će večeras u startnoj postavi imati osmoricu igrača mlađih od 26 godina, od kojih polovina ima 21 godinu. Taj udeo adolescenata u redovima tima Stefana Piolija bio bi mnogo veći da Ismael Benaser nije povređen i da Đanluiđi Donaruma nije suspendovan zbog kartona.

Na drugoj strani, imamo potpuno oprečnu situaciju. U najavljenom timu Nerazura biće samo dvojica igrača mlađih od 27 godina, Nikolo Barela i Milan Škrinjar, dok će čak šestorica, više od polovine tima, biti igrači koji su zagazili u četvrtu deceniju života.

Konte, barem prema dostupnim informacijama, nastavlja da primenjuje politiku ostrakizma prema Kristijanu Eriksenu. Da tu nisu čista posla bilo je svima jasno posle meča sa Udinezeom. Konte se žalio da njegov tim na sredini terena nije dovoljno brz, da nedostaje kvalitet u završnom pasu. Drugim rečima, sve ono što poseduje bivši igrač Totenhema. Odluka Kontea da forsira Marcela Brozovića i Artura Vidala bi imala smisla da je Hrvat igrač sa kvalitetima Luke Modrića i da je Čileanac igrač koga je Antonio trenirao u Juventus pre osam godina.

IZBOR UREDNIKA

Milan neće moći da računa, zbog kovida 19 i povreda, na Hakana Čalhanoglua, Marija Benasera, Matea Gabiju i Pjera Kalulua, plus suspendovanog Donarumu. Nisu u konkurenciji ni Mario Mandžukić ni Sandro Tonali. Verovalo se da je Zlatan Ibrahimović najvažniji igrač Milana, ali su poslednja tri meseca pokazala da su to Frank Kesi, Điđo i Hakan. Čalhanoglu se pretvorio u “mozak” Piolijevog tima, Kesi u “mišiće”, a Donaruma poslednja brana, kad sve ostale padnu. Braim Dijaz ima istančan osećaj da lansira Ibrahimovića u prazan prostor, ali mu nedostaje sposobnost da da geometriju igri Milana i kapacitet Čalhanoglua u defanzivnim zadacima. Takođe, ubedljivo najbolje ocenjeni igrač Piolijeve čete je Donaruma i to dovoljno govori koliko je veliki hendikep odsustvo reprezentativca Italije. Uostalom, dovoljno je prisetiti se poslednjeg meča sa Romom u Seriji A kada je Ćiprijan Tatarušanu zamenio tada povređenog Donarumu.

Inter ima sve igrače na raspolaganju sa izuzetkom Danila D’Ambrozija i Konteovi izbori su tehnički. Kormilar Nerazura nije krio u prethodnim danima da je za njega prvenstvo prioritet, što naravno ne znači da njegov kombinovani tim neće pokušati da obezbedi prolaz u polufinale Kupa Italije. Jednostavno, Konte je poslao poruku koja ide dalje od meča sa Milanom: najjači tim Intera u Kupu Italije ćemo videti tek u finalu, pod uslovom da do njega stigne.

U Apijano Đentileu imaju nameru da poštede nekoliko prvotimaca: Alesandra Bastonija u odbrani, Ašrafa Hakimija i Ešlija Janga u veznom redu i Lautara Martineza koji se propisno ispromašivao na poslednjim utakmicama. Aleksandar Kolarov će zameniti mladog reprezentativca Italije u obrani, dok će Mateo Darmjan i Ivan Perišić odmeniti Hakimija i Janga, a Aleksis Sančez će praviti društvo Romelu Lukakuu.

Napadači Nerazura su na poslednjih pet mečeva u Seriji A i Kupu Italije postigli samo jedan gol (Lukaku protiv Fjorentine) i upravo se od Belgijanca očekuje da nastavi svoju seriju protiv Milana. Big Rom je,otkako je obukao dres Intera, svaki put zatresao mrežu Milana u gradskom derbiju: tri utakmice tri gola.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Tri gola je dao Interu i Zlatan Ibrahimović otkako se vratio u Milano. Šveđanin je stigao do kvote od devet golova u derbiju i želeo bi da uđe u klub igrača sa dvocifrenim golgeterskim učinkom.

Pioli će od standardnih prvotimaca koji su na raspolaganju na klupi ostaviti samo Davidea Kalabriju i na njegovom mestu će igrati Diogo Dalot. U tim se vraćaju Alesio Romanjoli i Aleksis Salemakers koji su preskočili meč sa Atalantom zbog kartona. Osim Ibrahimovića, u Milanu se uzdaju da Teo Ernandez ne može da odigra treću lošu utakmicu u tri nedelje i da će protiv Intera biti onaj stari iz 2020. godine. Bivši igrač Real Madrida je podbacio protiv Juventusa i Atalante i budući da će protiv sebe imati Darmjana, a ne Hakimija očekuje se da dobije duel na levom boku.

Statistika kaže da za razliku od Serije A u Kupu Italije češće pobeđuje Milan nego Inter: 10 pobeda uz sedam remija i sedam trijumfa Intera. Naruku Nerazura ide činjenica da su oni osvojili više nacionalnih kupova: sedam prema pet.

INTER 3-5-2: Handanović - Škrinjar, De Fraj, Kolarov - Darmjan, Barela, Brozović,Vidal, Perišić - Lukaku, Sančez

MILAN 4-2-3-1: Tatarušanu - Dalot, Kjaer, Romanjoli, Ernandez - Meite, Kesi - Salemakers, Brahim Diaz, Leao - Ibrahimović.

KUP ITALIJE, ČETVRTFINALE:

Utorak:

20.45: (2,00) Inter (3,45) Milan (3,80)

Sreda:

17.45: (1,92) Atalanta (3,60) Lacio (3,90)

20.45: (1,25) Juventus (6,25) Spal (11,0)

Četvrtak:

21.00: (1,35) Napoli (5,30) Specija (8,00)

Piše: Željko PANTELIĆ